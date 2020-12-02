Siparişlere yetişmeye çalışan restoranlar motorlu kurye bulmakta güçlük çekiyor Paket servise dönen restoranlarda iki katına çıkan motorlu kurye sayıları yetersiz kalıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında paket servise dönmeleri sonrasında motorlu kurye sayılarını iki katına çıkaran lokanta ve restoranlar, artan siparişlere yetişebilmek için yeni kurye aramalarına rağmen bulmakta güçlük çekiyor.

Korona virüs salgınının hızla yayıldığı ve vaka sayılarının artış gösterdiği Kocaeli’de, paket servis hizmetlerini yetiştirmeye çalışan restoran ve lokantalar, motorlu kurye bulma sıkıntısı yaşıyor. Vaka sayılarını düşürebilmek için alınan önlemler kapsamında lokanta ve restoranların paket servise geçmesinin ardından, Gebze ve çevresindeki ilçelerde işletmelerde çalışan motorlu kuryeler siparişlere yetişemiyor. İçeride müşteri alınamadığı için garsonların sayısını azaltarak motorlu kurye sayılarını iki katına çıkaran işletmeler, siparişlere yetişebilmek için yeni kurye bulmakta güçlük çekiyor. Çalışan sayılı kuryeler ise, yağmur, çamur, kar demeden dinlenmeksizin vatandaşlara sıcak yemek ulaştırabilmek için motosiklet üzerinde ter döküyor. Sabah erken saatlerde işe başlayan kuryeler, geç saatlere kadar vatandaşların hizmetine koşuyor.



“Motorlu kurye sıkıntısı büyük bir sorun”

Pandemiden sonra paket servise yönelmeleri nedeniyle motorlu kurye sayılarını arttırmak istediklerini ancak bulmakta güçlük çektiklerini belirten işletme sahibi Gökhan Şıkoğlu, “Gebze’de kurye sıkıntısı çok yaşanıyor. Motorcu kurye sıkıntısı çok büyük. Büyük bir sorun yaşıyoruz. Sandalyeler kalktıktan sonra, salon kapandıktan sonra işlerde yoğunluk çoğaldı. Şimdi tabii pakete yöneldik. Eskiye oranla paket servisimiz daha da çoğaldı. Arkadaşlar çalışıyor, salonlar kapandığı için garsonları göndermek zorunda kaldık. Bir an önce salonların açılmasını da istiyoruz. Serviste biraz daha yoğunluk yaşıyoruz ama dediğim gibi kurye sıkıntısı yaşıyoruz. Motorlu kurye sıkıntısı büyük bir sorun. Buna da bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.



“Yüzde 40’lık bir düşüş yaşıyoruz”

Paket servislerin yoğunluğundan dolayı sıkışıklık yaşadıklarını dile getiren Şıkoğlu, “Pakete yöneldiğimiz için ortalama yüzde 40’lık bir düşüş yaşıyoruz. İnsanlar aceleci davranıyor. Tabii kuryeler sürekli gidip geliyor. Ama tabii sıkışıklık yaşıyoruz. İnsanlara tabii ki daha iyi, daha hızlı hizmet vermek istiyoruz. Kuryelerimiz sürekli gidip geliyorlar ama işlerde düşüş yaşıyoruz. Lokanta ve restoran sektörü zor durumda. Hafta sonu yasaklar da geldi, gelal sistemi de kapanıyor otomatik olarak. O yüzden mağduriyetimiz çok” diye konuştu.



“Hiçbir şekilde dinlenemiyoruz”

Bu zorlu süreçte yoğunluktan dolayı hiçbir şekilde dinlenemediklerini kaydeden motorlu kurye Mahit Aslan ise, “Yoğunluğumuz yüzde 60 derecede arttı. Gebze bölgesinde pandemiden dolayı çok sık önlemler alınıyor. Bundan dolayı da kuryeler daha yoğun, dinlenmeden çalışıyor. Hiçbir şekilde dinlenemiyoruz. Ayrıyeten Kocaeli bölgesinde gerçekten kurye sıkıntısı var. Bundan dolayı da biz vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet verebilmek için elimizden geldiğince, yoğunluğun içerisinde Cumartesi, Pazar dahil olmak üzere bu şekilde hizmet veriyoruz. Bir firmada 5 kurye varsa 7 kuryeye kadar çıkıyor. Kocaeli bölgesinde de birçok firma var. Gerçekten yetersiz kalıyoruz. Elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan buradan ricamız, bazı yorumlarında da, bazı hareketlerinde de dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Biz elimizden geldiğince onlara sağlıklı bir şekilde istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğer el birliğiyle birbirimize destek olursak, bu zor koşullarda destek olursak birbirimize bu dönemi daha rahat atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Trafikte biraz saygı duysalar bize daha iyi olur”

En çok trafikte zorluk çektiklerini belirten, 12 yıldır kuryelik yapan Doğan Yağmur ise, “Çok yoğunuz, dışarının işi iki katına çıktı. Bu da bizi zorluyor. Özellikle trafikte çok zorluk çekiyoruz. Sürücüler bizi saymıyor. Ama biz yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yağmurlu havalarda çok zorlanıyoruz. Paket geç kalıyor, soğuyor. Bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz ama bizim müşterilerimiz en azından biraz anlayabiliyorlar bizi. Yağmurda, çamurda geç kaldığımız zaman bir şey demiyorlar ama kimisi de çok tersliyor. Çalışmaya mecburuz. Başka çaremiz yok. En azından trafikte biraz saygı duysalar bize daha iyi olur. Çünkü kuryeleri hiç kimse saymıyor. Üzerimize üzerimize sürüyorlar araçlarını. En azından buna biraz anlayış gösterseler çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

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