3. Lig: Belediye Derincespor: 4 - Antalya Kemerspor: 1 Korona virüs vakaları nedeniyle Antalya Kemerspor’un kalesini stoper korudu

– Misli.com 3. Lig 1. Grup 12. hafta karşılaşmasında Belediye Derince Spor, sahasında ağırladığı ve korona virüs vakaları nedeniyle kalesini stoper oyuncusu Erdin Üzer'in koruduğu Antalya Kemerspor’u 41 mağlup etti.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Sedat Etik xx, Enes Berk Güçlü xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Sercan Uslu xx, Bertuğ Başdemir xxx (Mesut Can Tunalı dk. 71 xx), Melih İnan xx, Koray Baykara xx, Efe Karaoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xxx (Mehmet Bağlı dk. 75 xx), Tayfur Emre Yılmaz xxx, Doğancan Aynacı xxx (Rıdvan Aykan dk. 81 ?), Sinan Morgil xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xx

Antalya Kemerspor: Erdin Üzer xxx, Berkay Sizer x, Tolgahan Kumbasar, Cem Ünal xxx, Yasin Poyraz x (Deniz Ataç dk. 73 x), Hasan Emiroğlu xx (Umut Çelik dk. 85 ?), Umut Dilek xxx, Mehmet Kılıç, Hasan Türk (Alper Yıldız dk. 85 ?), Mehmet Bayram x (Talha Bulut dk. 58 x), Gökhan Çamur xx (Hasan Can Yalçıntekin dk. 73 x)

Goller: Tayfur Emre Yılmaz (dk. 7), Muhammet Enes Yılmaz (dk. 12 ve 38), Efe Karaoğlu (dk. 85 pen.) (Belediye Derincespor), Cem ünal (dk. 34) (Antalya Kemerspor)

Sarı Kartlar: Sercan Uslu, Sinan Morgil, Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Mehmet Kılıç (Antalya Kemerspor)

