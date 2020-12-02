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Kocaeli´nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı

DHA

Kocaeli´nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı


Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin 5 ilçesindeki 20 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul´da yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 3 ayda İzmit, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki iş yerlerinden yaşanan hırsızlık olayları üzerine araştırma başlattı. Hırsızlık yapılan 20 iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimlikleri ile kullandıkları aracın plakasını belirledi. Şüphelilerin, İstanbul'dan geldikleri araçlarına, Kocaeli'de çaldıkları plakaları takarak, hırsızlıkları yaptıkları saptandı. Jandarma ekipleri, adreslerini belirlediği A.Y., K.G., R.C. ve Ö.G. adlı şüphelileri, İstanbul'da yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sattıkları 2 hurdacı da gözaltına alındı. Hurdacıların iş yerlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki sorgularının ardından Gebze Adliyesi´ne sevk edilen 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı. 2 hurdacı ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN
2020-12-02 15:20:22

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