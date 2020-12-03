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Kocaeli’de tedbirlere uymayan 255 kişi ve 8 işyerine ceza yağdı

İHA

Kocaeli’de tedbirlere uymayan 255 kişi ve 8 işyerine ceza yağdı

Kocaeli’de yapılan denetimlerde, korona virüs tedbir ve önlemlerine uymayan 255 şahıs ve 8 iş yerine idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı.
Kocaeli’de il genelinde uygulanan korona virüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan denetim ve kontroller devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde, 14 bin 363 şahıs sorgulanırken bin 289 iş yeri denetlendi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 130 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 42 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 59 şahsa, tedbir levhası bulundurmayan 4 işyerine, belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 4 işyerine idari para cezası uygulandı. Toplamda 263 adet idari para cezası uygulanırken denetimler sırasında yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı.
Polis ekipleri ayrıca yapılan trafik tedbir ve denetimlerinde yolcu taşımacılığı yapan, belediye otobüsü halk otobüsü ve minibüsler olmak üzere bin 247 araç ve sürücüsü ile otogarda yolcu taşımacılığı yapan 75 araç ve sürücüsünü denetleyerek toplamda bin 322 aracı kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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