Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 8 kişi yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, Okan Yalın'ı sokak ortasında döverek ölümüne neden olan 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.
Yenidoğan Mahallesi'nde 30 Kasım gecesi Okan Yalın, sokak ortasında ölü bulundu. Başından yaralanıp, kan kaybından öldüğü belirlenen Yalın'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, mahallelinin ifadelerine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Okan Yalın'ın döverek öldürdüğü belirlenen K.K., T.K., E.K., S.K., K.K., N.Ç., H.K. ve R.Ç. gözaltına alındı. 3'ü kadın, 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-12-03 10:21:28
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