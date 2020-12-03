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Virüs giyim sektörünü vurdu, kışlıklar tezgahlarda kaldı Kocaeli'de virüs nedeniyle mağazaya gelen müşteri bulamayan esnaf kışlık ürün satmakta zorluk çekiyor

İHA

Virüs giyim sektörünü vurdu, kışlıklar tezgahlarda kaldı Kocaeli'de virüs nedeniyle mağazaya gelen müşteri bulamayan esnaf kışlık ürün satmakta zorluk çekiyor

Korona virüs salgınının hızla yayıldığı Kocaeli’de, vatandaşlar virüsten dolayı dışarı çıkamayınca kışlık giyim ürünleri satan esnafın malları tezgahında kaldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, en büyük tahribatı giyim sektörüne veriyor. Virüsün hızla yayıldığı ve vaka sayılarının her geçen gün artış gösterdiği Kocaeli’de vatandaşlar, virüs korkusuyla alışveriş yapmaktan çekiniyor. Vatandaşların mağazalara giderek alışveriş yapmamaları ise esnafları satışlarını olumsuz olarak etkiliyor. Sezonun başında özenle tezgahlara yerleştirilen kışlık ürünler, sezonun açılmasına rağmen alışveriş yapılmadığı için tezgahlardaki yerini koruyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde esnaflık yapan vatandaşlar, satışlarının geçen seneye oranla çok yüksek derecede düştüğünü söyleyerek kışlık ürünleri yeniden depoya kaldırma ihtimalinin korkusunu yaşadıklarını ifade ettiler.

“Biz daha giremedik açıkçası sezona”
Kış sezonunun mağazalarda yaklaşık 1,5 ay önce açıldığını dile getiren giyim mağazası işletmecisi Umut Yüksel, her şeyin hazır olduğunu sadece insanların gelmesini beklediklerini belirtti. Yüksel, “Yani sezonu açtık biz ama sözde açtık. Öyle aman aman bir işimiz yok. Zaten ‘Ne zaman yasaklar gelecek?’, ‘Biz ne satacağız?’, ya da ‘Mal almalı mıyız?’ diye hep kararsızlık içerisindeyiz. Zaten ülkede olan en ufak bir kriz direkt bizi vuruyor. İnsanlar kriz geldiği zaman hemen ‘Giyimden kısabilirim, güzel bir şey almam’ diye düşünüyor. Direkt bizi etkiliyor zaten. Sezon başlayalı bir, bir buçuk aydan fazla oldu. Ama biz daha giremedik açıkçası sezona. Aldık, ürünlerimizi koyduk, her şeyimiz hazır ama sadece insanların gelmesini bekliyoruz. Ama o da şuan mümkün gözükmüyor zaten” dedi.

“Kışlıklar bu gidişle gerçekten tezgahlarda kalacak”
Geçen sezon günde en az 3040 müşteri geldiğini ancak bu sezon bu rakamın en fazla 3040 kişilerde kaldığını aktaran Yüksel, “Normalde bize günde en az 70 kişi gelir, 100 kişi gelir, bazen 3040’da kalır. Ama işte kişinin ne kadar alıcı olduğuna da bağlı. 30 kişi gelir 100 kişiden daha çok para bırakır. Ama şu anda gelen iyi bir günde 30 kişi artık. Normalde 30 kişi az gelirdi. Onun dışında 45 kişi geliyor. Tamamıyla günün başlangıcına bağlı. Bazı günler hava güzel olduğu zamanlarda insanlar daha çok çıkıyorlar ama böyle havalarda, soğuk havalarda falan daha da zorlanıyoruz bu işle ilgili. Aslında önümüzün açık olması lazım, kış çünkü. Kışlık ürünler satmamız lazım ama insanlar çok tedirgin. Virüs acayip derecede vuruyor. Pik yapıyor şuan 30 bin vakalara geldi. İnsanlar dışarı çıkmaya korkuyordur tabii. Bu da bizim işleri etkiliyor baya. Kışlıklar bu gidişle gerçekten tezgahlarda kalacak. Herhalde seneye satacağız, ya da satamayacağız. Seneye görebilecek miyiz ondan da şüpheliyim. 2020’yi bitirsek 2021 nasıl bir başlangıç olacak bizim için onu da merak ediyorum” diye konuştu.

“Yüzde 70’lik net bir düşüş var”
Geçen sezona oranla satışlarda büyük bir düşüş olduğunu kaydeden Yüksel, “Benim hesaplarıma göre yüzde 70’lik bir düşüş var. Çünkü biz en basitinden burada 3040 metrekarelik bir dükkanı bile bir ayın başlangıcında 78 bin lira eksiyle başlıyoruz. Kiramız, elemanımız, sigortamız, yemeğimiz, şu an bakıyorum belki 1 lira kardayız, bazen değiliz, bazen cebimizden koyuyoruz. Ama yüzde 70’lik net bir düşüş var” şeklinde konuştu.

“İnsanlar büyük ihtimalle geçen seneki kıyafetleriyle bu sezon da devam edecekler”
Uzun süredir giyim sektöründe çalıştığını vurgulayan giyim mağazası işletmecisi Oğuzhan Soysal ise, “Ben bu işi çok uzun süredir yaptığım için işler çok iyiydi normalde. Gebze’de bizim ticaretimiz her sezon mükemmel işler, ama bu sezon pandeminin verdiği etki bize çok büyük, çok fazla tahribat verdi. Yani neredeyse yüzde 80, yüzde 90 düşük var satışlarda. Geçen sene çok daha iyiydi. Normalde Ekim’in sonu gibi bizim işlerimiz başlıyordu. Gerçekten kış başladı diyorduk. Şuan Aralık geldi bizde hala bir hareket yok. Hala işler durgun. İnsanlar büyük ihtimalle geçen seneki kıyafetleriyle bu sezon da devam edecekler. Biz bu sezonki malı da tekrardan depolara kaldırıp seneye bir daha devam edeceğiz, durum onu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Mağazalara rahatça girip çıkamıyoruz”
Korona virüsten dolayı rahatça alışveriş yapamadıklarını ifade eden 32 yaşındaki Abdullah Malkoç isimli bir vatandaş ise, “Kışlık alışverişlere daha başlayamadık. Kışı çok hissetmedik, havalar soğumadı açıkçası. Şimdilik biraz bekliyoruz. Korona virüsün de etkisi var tabii. Mağazalara rahatça girip çıkamıyoruz. Etrafımızdaki yakın arkadaşlarımızdan alışveriş yapıyoruz. Geçen sene aldığımız ürünlerden bir çoğunu kullanıyoruz. Hatta kot boyası almıştım, iki tane kotumu boyayıp o şekilde kullanacağım bu sene” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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