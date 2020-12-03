Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, İbrahim Saçan (26) tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta, ölü olarak bulundu.

İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Mezarlığı içerisinde sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin cansız beden üzerinde yaptığı kimlik kontrollerinde, ölen kişinin İbrahim Saçan olduğu belirlendi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Saçan´ın tuvaletini yapmak için mezarlığa girdiği, bu sırada yere düşerek bir daha kalkamadığı belirtildi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Saçan´ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Asri Mezarlık morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-12-03 11:55:12



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