Kocaeli’de ormanlık alana gizlenmiş 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu ormanlık alana gizlenmiş halde 2 kilo 330 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İzmit ilçesi Mecidiye Mahallesi’nde yaptıkları incelemelerde ormanlık araziye saklanmış vaziyette 2 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgisi olduğu belirlenen N.S. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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