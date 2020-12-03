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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük'te kurulan Down kafe hizmet için gün sayıyor

İHA

Gölcük'te kurulan Down kafe hizmet için gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Down Kafe kuruldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin topluma kazandırılması için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Down kafe kuruldu. Protokol kapsamında engelli bireylere bilgi ve tecrübe kazandırılması için Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ‘Down Kafe’ kuruldu. Mimari projelendirmesi ve bahçe peyzajı protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kafeyi +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği işletecek. Çalışmaların tamamlandığı Down Kafe pandemi sürecinin ardından yasakların kalkması ile faaliyetine başlayacak.
Protokol kapsamında ayrıca özel gereksinimli bireylerle ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Engelli bireylerin topluma kazandırılması için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, kafede tecrübe kazanan bireylerin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sportif, sosyal, kültürel etkinlik ve faaliyetler ile farkındalık amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneğiyle ortak programlar yapılacak.
Protokolün önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İmzaladığımız protokol engelli bireylerin topluma kazandırılması için çok önemli bir adımdı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her aşamasında engel yok düşüncesiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizlerin asli görevi onları topluma kazandırmak ve onların da bir birey gibi sosyal yaşamlarını sürdürmesini sağlamak. İmzaladığımız protokol kapsamında ortak çalışmalarımız olacak. Eğitim alan çocuklarımız Değirmendere sahilinde kurulan down kafede hizmet verecek. Bizler her zaman onların yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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