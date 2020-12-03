9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı



Nabi YAZICIAlişan KOYUNCU/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, emekli gemi kaptanı ve gemi acentesi sahibi Mahmut Okan (68), 9 yıl önce kimyasal tanker gemisini 1 milyon 350 bin liraya sattı. Okan parasını alamayınca avukata vekalet verdi. Avukat aldığı paranın 892 bin lirasını verdi. Okan başlattığı hukuk mücadelesi sonucu paranın geri kalan kısmını faiziyle birlikte aldı.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi´nde bulunan gemi acentesi sahibi emekli gemi kaptanı Mahmut Okan, 9 yıl önce bin tonluk kimyasal taşınan gemisini satışa çıkardı. Mahmut Okan o dönem gemiyi 1 milyon 357 bin liraya sattı. Okan senetle sattığı geminin parasını alamayınca Kocaeli Barosu´na kayıtlı avukat H.Y. ile anlaştı. Avukat, icra yolu ile senetle satılan geminin parasını aldı. Avukat, Okan´a 892 bin lira ödeme yaptı. Okan paranın geri kalan kısmını alabilmek için avukatı hakkında şikayetçi olarak, hukuk mücadelesi başlattı.

`YARGIYA TAŞIDIM´

9 yıl süren hukuk mücadelesini kazandığını söyleyen Mahmut Okan, ''Yaklaşık 9 yıl önce kendime ait olan gemiyi sattım ve gemiden alacağım vardı. Avukatım bu davayı kazandı fakat kazandıktan sonra bana 892 bin liraya yakın bir para verdi. Toplam alacağımız ise 1 milyon 357 bin liraydı. Bana 1 milyon 357 bin lira vermesi gerekirken, 892 bin lira para ödedi. Avukat `Şirketimin bazı evrakları, dosyaları vardı´ dedi ve geri kalan paranın kendisine ait olduğunu söyleyerek üzerine zimmetledi. Benim hesabıma göre avukatlık ücreti o kadar değildi. Aşağı yukarı 500 bin liraya yakın bir para aldı'' dedi.

'ALACAĞIM FAİZİYLE BİRLİKTE BANA VERİLDİ'

Alacağının faiziyle birlikte hesaplandıktan sonra kendisine verildiğini belirten Okan, şöyle konuştu:

''Neticesinde olayı yargıya taşıdık ve diğer avukatımızla beraber hukuk mücadelemizi verdik. 9 sene sonra da bu hukuk mücadelesini haklı olarak kazandık. Bütün alacağım ne varsa hesap edildi ve faiziyle beraber bana verildi. Adaletimiz 9 sene sonra bize geri döndü. Neticede dürüst insanlar, doğru insanlar her zaman için kazanır. Sen yanlış olursan her zaman için kaybedersin. Bu tür insanların o yüce makamı ve adalet mekanizmasını lekelemeye hakkı yok. Bu tür insanları baronun cezalandırması lazım.''DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI-Alişan KOYUNCU

2020-12-03 14:18:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.