Başkan Büyükakın, Gebze’de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti

Başkan Büyükakın, geçtiğimiz günlerde Gebze’de hizmete giren “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi”ni ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Mevlana Mahallesinde yakın zamanda hizmete giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezini ziyaret etti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç’tan merkez ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, merkezde misafir olan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette Başkan’a, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan eşlik etti. Ziyaret konuşan Başkan Büyükakın “Burası yeni açtığımız bir nokta. Bilindiği gibi merkezi ilçemizde bunun gibi bir yerimiz var. Dilovası, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerimize hizmet vermek için bu binayı kullanıma sunduk. Burada 58 yatak kapasitesi var. Burası bu bölgede bir ihtiyaçtı. İnşallah gelecekte muhtaçların olmadığı bir şehirde yaşarız. Ola ki bir insan muhtaç olur bu mekanda ona çare olur” dedi.

Muhtaçlığın bir insanın kendi kendine yetememe durumu olduğunu ifaden eden Başkan Büyükakın “İnsanın maddi durumu olabilir ama belli bir yaş seviyesine ulaşmış olması sebebiyle alışveriş yapma imkanına sahip olmaya bilir. Pandemi döneminde biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları var. Bu nedenle sokağa çıkıp alışveriş yapamayan vatandaşlarımız var. Vefa Destek grupları ile koordine olan arkadaşlarımız, insanların yardımına koşuyorlar. Bizim uzun zamanda gerçekleştirdiğimiz Gönül Kazan projemiz var. Dondurulmuş gıdayı götürüyoruz. Yaşlı insanlarımızın evine onlar sadece yemeği ısıtıp yiyebiliyorlar. Buradaki asıl mesele bazı insanlarımızın parası olsa dahi dışarı çıkıp alışveriş yapacak yeterlilikleri bulunmuyor. Biz bu gibi birçok vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Mesela bazen vatandaşımızın evi yanıyor kendilerini bu gibi yerlerimizde geçici olarak misafir edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacını onların istediği şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız şuana kadar 250 bin öğün yemek hizmeti verdiler. Vatandaşlarımızın ayağına kadar bu yemekleri götürdük” diye konuştu.

Başkan Büyükakın “Yakacak yardımı yapıyoruz. Bu sene 13 milyon, eski para ile 13 trilyon yakıt yardımı gerçekleştirdik. Bu yardım sosyal yardımlaşma vakıflarının yaptığı yardımlardan hariç olarak yapıldı. Bu yardım muhtaç olan insanlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 13 milyonluk destek ayrıldı. Yine 41 Kartımız ile insanların gıda ve giyim gibi benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu desteklerimiz her zaman devam ediyor. Bu yardımları yaparken de olabildiğinde göstermeden, görünmeden ve gizlice yapıyoruz. Bu tip çalışmalarımızı insanlarımızı rencide etmeden gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.