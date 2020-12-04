Kocaeli’nde kısıtlamalar sebebiyle toplu taşımada yeni kararlar alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta içi ve hafta sonu uygulanacak kısıtlamalar için ulaşımda yeni kararlar aldı.

Korona virüs salgınına karşı mücadelede salgının Türkiye'de yayılmasını önlemek için alınan kısıtlamalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı için yeni kararlar aldı. Korona virüs salgınında artan tablonun önüne geçmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı alındı. Bu kapsamda Cuma günü 20.00’dan Pazartesi günü 05.00’a kadar tam kapsamlı kısıtlama uygulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kısıtlamadan muaf vatandaşların ulaşımı için yeni kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda tramvay hafta içi 21.00’dan sonra 30 dakika sefer aralıklarıyla sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise tramvay ulaşım hizmeti vermeyecek. Tramvay güzergahında sabah saat 07.00’dan 09.00’a, akşam 17.00’dan 19.00’a kadar belediye otobüsleriyle hizmet verilecek.

UlaşımPark hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapacak. 21.00’dan sonra UlaşımPark’ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise 55 toplu taşıma hattıyla sabah 07.0009.00, akşam ise 17.0019.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verecek. Özel halk otobüsleri saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapılacak belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Özel halk otobüsleri hafta sonu hizmet vermeyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımında da yeni kararlar alındı. Deniz ulaşımı hafta içi sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise hizmet verilmeyecek.

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