Kocaeli’nde kısıtlamalar sebebiyle toplu taşımada yeni kararlar alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’nde kısıtlamalar sebebiyle toplu taşımada yeni kararlar alındı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta içi ve hafta sonu uygulanacak kısıtlamalar için ulaşımda yeni kararlar aldı.

Kocaeli’nde kısıtlamalar sebebiyle toplu taşımada yeni kararlar alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta içi ve hafta sonu uygulanacak kısıtlamalar için ulaşımda yeni kararlar aldı.
Korona virüs salgınına karşı mücadelede salgının Türkiye'de yayılmasını önlemek için alınan kısıtlamalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı için yeni kararlar aldı. Korona virüs salgınında artan tablonun önüne geçmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı alındı. Bu kapsamda Cuma günü 20.00’dan Pazartesi günü 05.00’a kadar tam kapsamlı kısıtlama uygulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kısıtlamadan muaf vatandaşların ulaşımı için yeni kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda tramvay hafta içi 21.00’dan sonra 30 dakika sefer aralıklarıyla sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise tramvay ulaşım hizmeti vermeyecek. Tramvay güzergahında sabah saat 07.00’dan 09.00’a, akşam 17.00’dan 19.00’a kadar belediye otobüsleriyle hizmet verilecek.
UlaşımPark hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapacak. 21.00’dan sonra UlaşımPark’ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise 55 toplu taşıma hattıyla sabah 07.0009.00, akşam ise 17.0019.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verecek. Özel halk otobüsleri saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapılacak belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Özel halk otobüsleri hafta sonu hizmet vermeyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımında da yeni kararlar alındı. Deniz ulaşımı hafta içi sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise hizmet verilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli Kalburcu Köyü yolları bakımdan geçti
YEREL HABERLER Kocaeli Kalburcu Köyü yolları bakımdan geçti
Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını kurdu Kocaeli’de emekli astsubayın hobisi yeni mesleği haline geldi 4 kişinin 3 ayda el işçiliği ile ürettiği maketler büyük ilgi görüyor 40 liradan 30 bin TL’ye varan fiyatlara model gemilerini satıyor
YEREL HABERLER Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını ...
Başkan Hürriyet’ten özel çocuklara pasta sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten özel çocuklara pasta sürprizi
Kocaeli'de yasaklara uymayanlara ceza yağıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de yasaklara uymayanlara ceza yağıyor
İzmit Belediyesi engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi engelli bireyler için farkındalık ...
Kocaeli'de yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de yoğun sis etkili oluyor
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gaz sıkışması olan kombi patlayınca 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı Yara almadan kurtuldukları patlama sonrasında ambulansta korku dolu gözlerle beklediler
YEREL HABERLER Gaz sıkışması olan kombi patlayınca 7 kişilik aile ...
Motosikletin üzerinde silahlı saldırıya uğradı Çeşitli suçlardan aranması olan yaralı, ambulans ve polis ekiplerini beklemeden olay yerinden kaçtı Hastanede tedavi olmak isterken yakalanan yaralı vuran şahsı tanımadığını söyledi
YEREL HABERLER Motosikletin üzerinde silahlı saldırıya ...
Sokak ortasında tartıştıkları şahsı darp ederek öldüren 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tartıştıkları şahsı darp ederek ...
Başkan Büyükgöz özel çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz özel çocuklarla buluştu
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna ...
16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs sürücüsüne 2 suçtan 8 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs ...
Bebekken yüzü yanan Dilara, ameliyat için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Bebekken yüzü yanan Dilara, ameliyat için yardım ...
Özel çocuklar için ‘özel’ okul
YEREL HABERLER Özel çocuklar için ‘özel’ okul
Başkan Büyükakın, Gebze’de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Gebze’de yeni hizmete giren barınma ...
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
YEREL HABERLER Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Muallimköy’de 302 kişiye tapu verildi
YEREL HABERLER Muallimköy’de 302 kişiye tapu verildi
Koronavirüsten ölen doktor, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, gözyaşlarıyla son ...
Kapanan kıraathanesini manava çevirdi
YEREL HABERLER Kapanan kıraathanesini manava çevirdi
Liman Caddesi’ndeki altyapı çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Liman Caddesi’ndeki altyapı çalışması tamamlandı
SANKON'dan Karabağ'da yapılan yağmaya tepki: "Yeniden çağdaş ve modern bir Dağlık Karabağ'ı yeniden inşa edeceğiz"
YEREL HABERLER SANKON'dan Karabağ'da yapılan yağmaya tepki: "Yeniden ...
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı
YEREL HABERLER 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin ...
Metruk binaların yıkımına devam ediliyor
YEREL HABERLER Metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X