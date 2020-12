Başkan Hürriyet’ten özel çocuklara pasta sürprizi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Down Sendromlu ve özel gereksinimli çocukların evlerine pasta gönderdi.

İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Down Sendromlu çocukları unutmayarak evlerine pasta gönderdi. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hürriyet’in pastalarını çocukların evlerine ulaştırırken pandemi kurallarına da dikkat edildi. Özel gereksinimli çocuklar yasadıkları sürpriz karşısında büyük bir heyecan ve mutluluk duyarken çocukların ebeveynleri de bu günde kendilerini unutmayan Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Hürriyet, pastaların yanında çocuklara, “Down Sendromlu çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir dünyada, ötekileştirilmeden, hayata umutla baktığı bir kent hedefliyoruz. Küresel salgın süreci sebebiyle bir arada bulunmasak da çocuklarımızın hayatını kolaylaştıracak ve topluma katılımlarını sağlayacak bir İzmit için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki asıl engel duyarsız zihinlerdir. Güçlü, mutlu ve eşit bir toplum olabilmek ancak farklılıklarımızla bir bütün oluşturabildiğimizde başlar. Canım çocuklarım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sizlerin bu dünyanın geleceği ve umudu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Çok yakında yeniden kavuşacağız. Sağlıcakla kalın” yazılı bir not gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.