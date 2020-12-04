Başkan Hürriyet’ten özel çocuklara pasta sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hürriyet’ten özel çocuklara pasta sürprizi

İHA

Başkan Hürriyet’ten özel çocuklara pasta sürprizi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Down Sendromlu ve özel gereksinimli çocukların evlerine pasta gönderdi.
İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Down Sendromlu çocukları unutmayarak evlerine pasta gönderdi. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hürriyet’in pastalarını çocukların evlerine ulaştırırken pandemi kurallarına da dikkat edildi. Özel gereksinimli çocuklar yasadıkları sürpriz karşısında büyük bir heyecan ve mutluluk duyarken çocukların ebeveynleri de bu günde kendilerini unutmayan Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
Başkan Hürriyet, pastaların yanında çocuklara, “Down Sendromlu çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir dünyada, ötekileştirilmeden, hayata umutla baktığı bir kent hedefliyoruz. Küresel salgın süreci sebebiyle bir arada bulunmasak da çocuklarımızın hayatını kolaylaştıracak ve topluma katılımlarını sağlayacak bir İzmit için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki asıl engel duyarsız zihinlerdir. Güçlü, mutlu ve eşit bir toplum olabilmek ancak farklılıklarımızla bir bütün oluşturabildiğimizde başlar. Canım çocuklarım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sizlerin bu dünyanın geleceği ve umudu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Çok yakında yeniden kavuşacağız. Sağlıcakla kalın” yazılı bir not gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli Kalburcu Köyü yolları bakımdan geçti
YEREL HABERLER Kocaeli Kalburcu Köyü yolları bakımdan geçti
Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını kurdu Kocaeli’de emekli astsubayın hobisi yeni mesleği haline geldi 4 kişinin 3 ayda el işçiliği ile ürettiği maketler büyük ilgi görüyor 40 liradan 30 bin TL’ye varan fiyatlara model gemilerini satıyor
YEREL HABERLER Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını ...
Kocaeli'de yasaklara uymayanlara ceza yağıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de yasaklara uymayanlara ceza yağıyor
Kocaeli’nde kısıtlamalar sebebiyle toplu taşımada yeni kararlar alındı
YEREL HABERLER Kocaeli’nde kısıtlamalar sebebiyle toplu taşımada ...
İzmit Belediyesi engelli bireyler için farkındalık etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi engelli bireyler için farkındalık ...
Kocaeli'de yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de yoğun sis etkili oluyor
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gaz sıkışması olan kombi patlayınca 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı Yara almadan kurtuldukları patlama sonrasında ambulansta korku dolu gözlerle beklediler
YEREL HABERLER Gaz sıkışması olan kombi patlayınca 7 kişilik aile ...
Motosikletin üzerinde silahlı saldırıya uğradı Çeşitli suçlardan aranması olan yaralı, ambulans ve polis ekiplerini beklemeden olay yerinden kaçtı Hastanede tedavi olmak isterken yakalanan yaralı vuran şahsı tanımadığını söyledi
YEREL HABERLER Motosikletin üzerinde silahlı saldırıya ...
Sokak ortasında tartıştıkları şahsı darp ederek öldüren 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tartıştıkları şahsı darp ederek ...
Başkan Büyükgöz özel çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz özel çocuklarla buluştu
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna ...
16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs sürücüsüne 2 suçtan 8 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs ...
Bebekken yüzü yanan Dilara, ameliyat için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Bebekken yüzü yanan Dilara, ameliyat için yardım ...
Özel çocuklar için ‘özel’ okul
YEREL HABERLER Özel çocuklar için ‘özel’ okul
Başkan Büyükakın, Gebze’de yeni hizmete giren barınma evini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Gebze’de yeni hizmete giren barınma ...
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
YEREL HABERLER Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Muallimköy’de 302 kişiye tapu verildi
YEREL HABERLER Muallimköy’de 302 kişiye tapu verildi
Koronavirüsten ölen doktor, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, gözyaşlarıyla son ...
Kapanan kıraathanesini manava çevirdi
YEREL HABERLER Kapanan kıraathanesini manava çevirdi
Liman Caddesi’ndeki altyapı çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Liman Caddesi’ndeki altyapı çalışması tamamlandı
SANKON'dan Karabağ'da yapılan yağmaya tepki: "Yeniden çağdaş ve modern bir Dağlık Karabağ'ı yeniden inşa edeceğiz"
YEREL HABERLER SANKON'dan Karabağ'da yapılan yağmaya tepki: "Yeniden ...
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı
YEREL HABERLER 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin ...
Metruk binaların yıkımına devam ediliyor
YEREL HABERLER Metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X