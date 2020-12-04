Emekli Deniz Astsubay maketten kendi donanmasını kurdu Kocaeli’de emekli astsubayın hobisi yeni mesleği haline geldi 4 kişinin 3 ayda el işçiliği ile ürettiği maketler büyük ilgi görüyor 40 liradan 30 bin TL’ye varan fiyatlara model gemilerini satıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet eden emekli Deniz Astsubay Yusuf Akmeşe’nin hobi olarak başladığı ve yeni mesleği haline gelen gemi modelciliğinde, Türk Donanmasında bulunan gemilerin birebir benzerlerinden kendisine model bir donanma oluşturdu.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet eden emekli Deniz Astsubay Yusuf Akmeşe, emekli olmadan önce donanma içerisinde aldığı resim kursuyla başladığı beceri hayatını kendini geliştirerek gemi modelciliğine çevirdi. 20 yıldır hobi olarak yaptığı gemi modelciliğini emekli olunca yeni mesleği haline dönüştüren Akmeşe, açtığı atölyede 10 yıldır, hediyelik model gemiler üretiyor. Model gemi üreticiliğinde belediyenin açtığı kurslarda 6 sezon boyunca eğitim veren Akmeşe, 500 öğrenciye model gemicilik hakkında bilgiler verdi. Gölcük’te açtığı küçük atölyesinde çalışmalarını sürdüren Akmeşe, görev yaptığı Türk Deniz Kuvvetleri Kuvvetleri donanmasında bulunan gemilerin birebir benzerlerinden model bir donanma inşa etti.



Uzun yıllar uğraştığı hobisi yeni mesleği haline geldi

20 yıldır hobi olarak uğraştığı model gemiciliği mesleğe dönüştürdüğünü söyleyen emekli Deniz Astsubay Yusuf Akmeşe, “1986 mezunu deniz astsubayıyım. Emekliyiz şuanda 2010 yılında emekli oldum. Görevdeyken bizim kültür merkezi vardı donanma içerisinde orada resim kursuyla başladığım bu beceri hayatını gemi modelciliğine çevirerek o yıldan itibaren 2000’den itibaren 20 yıldır bunu hobimi böyle bir işe çevirip devam etmeye çalıştım. Daha sonraki dönemde emekli olduktan sonraki dönemde bir firma kurduk. Buradaki işim gemi modelciliği özellikle başta. Özellikle deniz kuvvetleri gemilerinin yapımı konusunda ve hediyelik olarak değerlendirilmesi konusunda bir çalışma içerisindeyim. Onun haricinde 2010 yılında emekli olduktan sonra, önce derince eğitim merkezi astsubay okulunda gemi modelliği kursu verdim ve daha sonrada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOMEK meslek edindirme kursları kapsamında 6 sezon boyunca yaklaşık 500 tane öğrenciye faydalı olabilecek şekilde eğitimler verdim. Bunun haricinde çeşitli Kabotaj Bayramlarında olsun, 23 Nisanlarda değişik sergilere katıldık. Tüm arkadaşlarımızla beraber Donanma Model adına hem sosyal bir faaliyet yapmış oluyoruz. Deniz kuvvetlerini de slogan olarak tanıtmaya çalışıyorum” dedi.



"Hayal ettiğim noktaya geldim"

Deniz Kuvvetleri’nde yağlı boya tablolar ile başlayıp gemi modelciliğine merak sardığını anlatan Akmeşe, "Deniz Kuvvetlerindeki görevim sırasında donanma içerisinde kültür merkezi vardı. Orada biraz yağlı boya tablolarla başladığım şeyi modelciliğe çevirdim. Modelciliğe çevirdikten sonrada bir eksikliğini hissettim yani bizim daha önce oluyordu ama basit kalıyordu. Ben onu maket şekline, 3 boyutlu daha alımlı şekle dönüştürdüm. Bunun neticesinde de sonucunu çok iyi aldım. Yani hayal edemediğim, hayal ettiğim noktaya geldim aslında. Hayal edemediğim demeyeyim. Ben hep önce eğitim verebileyim demiştim o oldu. Üniversitelerde şunu yapayım, öğrencilerim eğitimli insanlar olsun eğitimsiz fark etmiyor. Bayan öğrencilerim de oldu onlarda çok başarılıydı. Yapabiliyorlar. Birçok kişiye de tavsiye ederim emeklilik hayatı benim özellikle böyle bir şeyle uğraştığım için çok güzel geçiyor. Allah’a şükür sağlık olduğu sürece” diye konuştu.



"Amacım Deniz Kuvvetleri’ni tanıtmak"

Yaptığı donanma gemilerinde ticari bir amaç gütmekten ziyade eski bir Deniz Kuvvetleri personeli olarak Deniz Kuvvetleri’ni tanıtmayı amaçlayan Akmeşe, “Birinci önceliğim bir ticari amaç gütmekten ziyade eski deniz kuvvetleri personeli olarak, deniz kuvvetlerini tanıtmayı, deniz kuvvetleriyle ilgili daha sıcak imajlar oluşması yönündeki önceliğimi zorluyorum, yapmaya çalışıyorum. Burası da biliyorsunuz donanma kenti Gölcük. Burada da yapıyor olmakta ayrı bir şey veriyor. Bunun haricinde de bunu çok ciddi anlamda değerlendirmek isteyen birçok birime, tüm deniz müzelerine neredeyse İstanbul Deniz Müzesi, Gayret Müzesi, İzmir Müzesi, İskenderun ve Mersin Müzesi gibi deniz müzelerine ayrıca Dolmabahçe Sarayında da benim malzemelerimi değerlendiriyorlar. Halka sunumda bulunuyorlar” şeklinde konuştu.



40 liradan başlayıp 30 bin liraya kadar maket var

Maketin işçiliğine göre fiyatların değişiklik gösterdiğini ve ürünlere talebin yoğun olduğunu söyleyen Akmeşe, “En düşük maket olarak değerlendirilirse denizaltılar diye değerlendiriyoruz. 40 liradan başlıyor, çok profesyonel uzun zaman çalıştığımız 34 kişinin 23 ayda tamamladığı modellere de 30 bin lira civarında. Şu anda en yüksek yaptığımız grup bu grup ama normal piyasada bizim 30 bin liralık yaptığımız şey dolar Euro hesabıyla gidiyor o da en az 100 bin liralık çalışma gibi düşünün. Talep var fakat bununda çok ciddi alt yapısı olması gerekiyor. O alt yapıyı tamamlayamazsanız cevap verememe durumunuz bile olabiliyor. Normal böyle dükkana gelir gibi değil de bizim ki yüzde 90 sipariş usulüyle çalışılıyor. Söylüyorlar öyle yapıyoruz gibi düşünün. Nadir yani vitrinden alayım gideyim şeklinde yapmıyoruz. Birkaç sosyal medya satış noktalarında da yerler açtık. Hem tanıtım amacıyla hem satış yapmak amacıyla devam etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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