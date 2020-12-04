Market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 2212 Sokak üzerinde bulunan marketin deposunda, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanı gören market çalışanları, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Marketin deposunda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-12-04 13:47:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.