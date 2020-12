Kocaeli'de koronadan vefat eden doktorun adı çalıştığı hastanede yaşatılacak Hastane başhekimi Günaş, vefat eden doktoru bu sözlerle anlattı: “Cephenin en ön safında savaşan bir arkadaşlarımızdı” “Hastalarına baba şefkatiyle yaklaşan bir insandı” "Vefat etmeden yaklaşık 5-6 saat önce de çok iyi durumdaydı"

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, hastanede görev yaptığı sırada korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum’un adının hastaneye verilerek yaşatılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Karakum'un hastalarına baba şefkatiyle yaklaşan bir insan olduğunu belirten Güneş, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, çalıştığı hastanede korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Acil Tıp Uzmanı Mehmet Karakum’u anlattı. Prof. Dr. Güneş, Dr. Karakum’un, korona virüsle mücadelede en ön saflarda savaşan, hastalarına bir baba şefkatiyle yaklaşan bir hekim olduğunu söyledi. Çok sevilen bir hekim olan Karakum’un vefatının hastanede büyük üzüntü oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Güneş, Karakum'un adını hastaneye verilerek yaşatılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Güneş, artan korona virüs vakalarına karşı vatandaşları da daha duyarlı olmaya davet etti.



“Biz bu mücadeleyi tek başımıza yapıyoruz”

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının çok sayıda şehit verdiğini hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş, “Zorlu bir mücadelenin içinde çalışıyorlar. Evlerinden uzakta, eşlerinden çocuklarından ayrı kalarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşların da, zaten burada çalışan insanlarımız kim, sizin kardeşiniz, onun babası, benim teyzem, onun abisi. Vatandaşların bunları düşünmeleri lazım. Dolayısıyla işi biraz ciddiye alarak gerçekten bu mücadelede insanlara destek vermeleri lazım. Bize en büyük destekler nedir? Verilen kurallara, önerilen tedbirlere uyarak bize en büyük desteği verecekler. Yoksa biz bu mücadeleyi tek başımıza yapıyoruz. Bu mücadeleyi tek başına yapmak kolay değil. Dolayısıyla vatandaşın bu sağlık çalışanlarına vereceği en büyük destek kurallara uymaları gerekiyor. Verilen ilaçları zamanında kullanmaları gerekiyor. Zamanında kullanılmayan ilacın bir faydası olmaz. Birinci gün kullanılması gereken ilacı beşinci günde, altıncı günde kullanmaya kalkarsanız onun bir faydası olmayabilir” dedi.



“Çocuklarımız yetim kalıyor”

Korona virüsle yapılan çetin mücadelede Karakum’u kaybettiklerini aktaran Prof. Dr. Güneş, vatandaşları sağlık çalışanlarına destek olabilmeleri için biraz daha duyarlı olmaya davet etti. Güneş, “Çok sevilen bir insandı gerçekten. Kişiliği, şahsiyeti, ahlaki, insani yönüyle bütün olan bir kardeşimizdi, bir hekim arkadaşımızdı. Uzun yıllardır buraya Darıca ilçesine hizmet etmiş, bütün Darıcalılar bilir, Gebzeliler bilir, Çayırovalılar bilir. Çok sevilen bir insandı. Hastasıyla çok yakından ilgilenen bir insandı. Bir baba şefkatinde, abi şefkatinde hatta bir anne şefkatinde olan bir insandı. Gerektiği zaman hastayı kucaklayıp tetkike götüren, kucaklayıp yoğun bakıma kadar götüren bir insandı. Arkadaşları tarafından sevilen bir insandı. Bu arkadaşımızı da ne yazık ki bu mücadele sonunda şehit verdik, aramızdan ayrıldı. Hiç bir şey onun acısını geri getiremez. Gerçekten büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Personel olarak, çalışanlar olarak, arkadaşları olarak, Darıca bölgesi olarak, hastalar olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Dolayısıyla çocuklarımız yetim kalıyor, eşlerimiz dul kalıyor, annebabalarımız gözü yaşlı kalıyor. Biraz daha dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.



“Vefat etmeden yaklaşık 56 saat önce de çok iyi durumdaydı”

2 yıldır birlikte görev yaptığı Karakum'dan övgü ile bahseden Güneş, “Onunla ilgili olumsuz manada hiç bir şey duymadım. Hep olumlu manada bir şeyler duydum. Hastalarıyla yakından ilgilenen bir insandı. Sonuçlandıran bir insandı. Hatta acil serviste siz hastayı kontrole çağırmazsınız, polikliniğe gönderirsiniz ama acil serviste bile hastasını çağırıp orada takip eden bir insandı. Acil serviste çalışan hekimlere, personellere hem abilik yapan, hem babalık yapan hem arkadaşlık yapan bir insandı. Bizdeki izlenimi bu. Bir abi, bir baba, çok değerli bir insan, yol gösterici, yardımsever bir insan, şahsiyetli, onurlu, kişilikli bir insan her yönüyle. Bu mücadelede cephenin en ön safında savaşan bir arkadaşlarımızdı. Dolayısıyla bunlar ister istemez bu hastalık riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu cephenin içinde ister istemez sıkıntı yaşayabiliyorlar. Her ne kadar bütün korumalarımızı da almamıza rağmen bu hastalık farklı bir hastalık. Nereden, nasıl bulaşır bazen tahmin edemeyebiliyoruz. Havadan bulaşacak, eşinden bulaşacak, dolayısıyla en ön safta diğer arkadaşlarıyla çarpışan, mücadele eden bir arkadaşımızdı. Zaten tedavi alıyordu. 1 haftaya yakındır tedavisi sürüyordu. Geçen hafta Pazartesi itibariyle servisimize yatışı yapıldı. Ertesi gün biraz tablosu daha hızlı ilerledi. Uygulanacak bütün tedaviler uygulandı zaten. Daha sonra da hızlı bir şekilde entübasyon gerekti solunum sıkıntısından dolayı. Hatta vefat etmeden yaklaşık 56 saat önce de çok iyi durumdaydı. Bir anda vefat etti. Bu hastalık öyle bir hastalık ki; siz böyle oturuyorsunuz, hastanızla konuşuyorsunuz, hiçbir şey yokken bir anda hastayı kaybediyorsunuz” şeklinde konuştu.



Karakum'un adının çalıştığı hastaneye verilmesi için yazışmalar başladı

Hastanenin adının Darıca Farabi Dr. Mehmet Karakum Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması hususunda çalışmalara başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Güneş, “İl Sağlık Müdürlüğüyle yazışmamızı yaptık. Onların zaten bakanlık nezdinde de bir girişimleri olacak. Sonuçta il vekillerimize de bunu iletmeye çalıştım. Onlar da bu manada destek vereceklerini söylediler. Burası Darıca Farabi Dr. Mehmet Karakum Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Bu acıları dindirir mi? Dindirmez ama bir nebze olsun hatıratının burada yaşatılması, bir nebze olsun acımızın azaltılması hususunda bize destek olacaktır. İnşallah gerekli makamlar bu konuda hassasiyetini, duyarlılığını gösterecektir. Çünkü bu bölgede ilk şehit verdiğimiz hekimimizdi. Bu bölgede tabii ki hayatını kaybeden hekimlerimiz oldu, sağlık çalışanları oldu ama ilde, kamuda ilk şehit verdiğimiz değerli bir kardeşimizdi. Bu manada inşallah bu da sonuçlandığı zaman bizi bir nebze olsun rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.



“Bunları kullanmamanın en büyük yan etkisi ölüm”

Vatandaşların hekimlerin ve bakanlığın önerilerine değil de sosyal medyaya önem vermelerine sitem eden Güneş, “Korona virüs ilacının piyasaya çıkış değeri yaklaşık 200 dolardı. Şimdi bunu yerli olarak üretiyoruz. Devlet ne yapıyor? Covid19 tedavisiyle ilgili her şey bedava şu anda. Belki bir Amerika’da, Avrupa’da 30 bin dolar, 60 bin dolardan aşağıya bu tedavi yapılmaz. Vatandaş da şöyle bir sıkıntı var; bu bilinçle ilgili değil, eğitimli insanları da görüyoruz. Çok bilinçli insanlar da sosyal medyayı veya çevrelerini dikkate alarak, hekim önerilerini veya bakanlığın önerilerini baz alarak değil de sosyal medyaya ve etrafındaki insanların önerilerine göre hareket ediyor. ‘İlacın yan etkisi var, faydası yok’ diyorlar. Sonuçta bunlar bakanlık tarafından belirli bilimsel çalışmalar çerçevesinde verilen ilaçlar. İlaçların yan etkisi var deyip geçiliyor. Evet, ilaçların yan etkisi olabilir. Her ilacın bir yan etkisi olabilir. Basit bir ağrı kesicinin bile yan etkisi var. Dolayısıyla zaten bu hasta tedavi edilirken kişinin mevcut durumu göz önüne alınarak ilaç veriliyor. Kalp sorunu olan insanlara ilaç verilmiyor, belli bir yaş altına verilmiyor. Belki bu ilaçların yan etkisi olabilir her ilacın olduğu gibi ama aslında bunları kullanmamanın en büyük yan etkisi ölüm, yoğun bakım yataklarına mahkum olmaktır aslında” ifadelerine yer verdi.

