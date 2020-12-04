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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar Kadın Kooperatifi’nden engelliler gününde anlamlı hareket

İHA

Çınar Kadın Kooperatifi’nden engelliler gününde anlamlı hareket

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belsa Plaza önünde açılan stantlarda İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’nin el emeği ürünlerinden elde edilen gelir engelli derneklerine bağışlanacak.
İzmit Belediyesi tarafından, Belsa Plaza önünde engelli dernekleri işbirliğiyle düzenlenen çeşitli etkinlikler ve açılan stantlarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturuldu. İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’nde el emeğiyle üretilen ürünler de stantlarda yer alırken, ürünlerden elde edilen gelir engelli derneklerine bağışlanacak.
Salgın hastalık döneminde tüm kentteki maske ihtiyacını karşılamak için yüzbinlerce maske üreten Çınar Kadın Kooperatifi, bağışladığı el emeği ürünlerle Dünya Engelliler Günü’nde de farkındalık oluşturdu. Farkındalık etkinliğinde ayrıca, Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi adına açılan stantlardan elde edilen gelirlerle de engelli vatandaşlara destek sağlanacak.

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