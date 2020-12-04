Başkan Büyükgöz Cuma Namazı sonrası esnafları ziyaret etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Bağdat Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Cuma namazını Adem Yavuz Mahallesi’nde merkez camiinde kılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla belediye çalışmalarına ilişkin sohbet eden Başkan Büyükgöz, hizmetlere ilişkin mahalle sakinleriyle istişarede bulundu. Daha sonra Yeni Bağdat Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Başkan Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara uyma noktasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı da teşekkür etti.

Başkan Büyükgöz belediye çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği esnafların talep, görüş ve önerilerini de dinledi.

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