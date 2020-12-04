Bonzai içen genç, metruk binada baygın bulundu



Haluk TURGUT/DARICA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde metruk binada bonzai içen Fırat O.(23), devriye gezen bekçileri tarafından baygın halde bulundu. Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç, hastaneye kaldırıldı.

Dün gece yarısı Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Elek Sokak'ta devriye gezen bekçiler, metruk binada hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin uyuşturucu kullandığını ve bayıldığını belirlediği Fırat O., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fırat O.'nun üzerinde 3,23 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Haluk TURGUT

2020-12-04 16:39:14



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