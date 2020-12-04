Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması caddeleri boşalttı Pazartesi sona erecek kısıtlamada ihlalleri önlemek için denetimler sıkılaştırıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kocaeli'nin en işlek cadde ve yolları bomboş kaldı. Yollar denetimleri sıkılaştıran kolluk kuvvetlerine ve işe gidenleri taşıyan araçlara kaldı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamaları, ikinci dalganın gelmesiyle birlikte salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeniden başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği yeni korona virüs tedbirlerini içeren genelge kapsamında, tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 saati itibariyle başladı. Cuma akşamı 21.00’dan Pazartesi sabah 05.00’a kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kocaeli'de cadde, sokaklar ile kalabalık yollarda sakinlik hakim oldu. Şehir merkezinde alınan tedbirlerin ihlal edilmemesi amacıyla kurulan kontrol noktalarında ise polis ekiplerince sürücülere uyarılarda bulundu.

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