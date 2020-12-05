Seramik sanatı için profesyonel futbolu bıraktı Seramik sanatı hayatının dönüm noktası oldu 3 Lig'de mücadele eden futbolcu, seramik sevdası için sahalara veda etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seramik sanatı için profesyonel futbolu bıraktı Seramik sanatı hayatının dönüm noktası oldu 3 Lig'de mücadele eden futbolcu, seramik sevdası için sahalara veda etti

İHA

Seramik sanatı için profesyonel futbolu bıraktı Seramik sanatı hayatının dönüm noktası oldu 3 Lig'de mücadele eden futbolcu, seramik sevdası için sahalara veda etti

Profesyonel olarak küçük yaşlardan itibaren çeşitli futbol takımlarında forma giyen 30 yaşındaki Caner Güner, ilgili duymaya başladığı seramik sanatı için futbolu bıraktı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Caner Güner, 27 yaşına kadar sürdürdüğü profesyonel futbol kariyerini, seramik sanatı için bıraktı. Ağabeyi de futbolcu olan Caner Güner, 6 yaşında Gölcükspor altyapısında futbol oynamaya başladı. Yeteneği ile göz dolduran Güner, 20032012 yılları arasında Gölcükspor’da forma giydi. Güner, daha sonra Kağıtspor, Kavaklıspor, Kartepe Suadiyespor, İhsaniyespor, Halıdere Belediyespor, Hersekspor, Bağçeşmespor, Bilecikspor takımlarında da ter döktü. Güner'in hayatı bir gün evine yakın bir okulda eline aldığı çamur sayesinde seramik sanatı ile kesişti. 7 yıl önce seramik ile uğraşmaya başlayan Güner, önce Kocaeli Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü ön lisans, daha sonra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden lisans mezunu oldu. 3 yıl önce futbol kariyerini tamamen bitiren Güner, şu anda seramik alanında yüksek lisans yapıyor. Çok sayıda esere imza atan Caner Güner, kendisini akademik alanda geliştirerek seramik sanatını gençlere aktarmayı hedefliyor.

“Sanat beni daha çok keyiflendiriyordu”
Eserleri yeni mezun olan sanatçı adaylarının eserlerinin sergilendiği BASE İstanbul 2020’de “Sergilenmeye değer eserler” arasında yer alan Güner, sanatla uğraşmanın kendisine keyif verdiğini ifade ederek, “Futbol hayatıma 6 yaşında Gölcükspor’un altyapısında başladım. Daha sonra aynı takımda profesyonel oldum. Gölcükspor’da profesyonel futbol oynadıktan sonra amatöre dönüş yaptım. Amatör takımlarda sırasıyla Kağıtspor, Kavaklıspor, Kartepe Suadiyespor, İhsaniyespor, Halıdere Belediyespor, Hersekspor, Bağçeşmespor, Bilecikspor’da oynadım. İçimde hep böyle sanatla ilgili hissiyat oluştuğu için ben amatöre döndüğümde sanatla uğraşmaya çalışıyorum. Sanat yapmak beni daha çok keyiflendiriyordu. Futbol çok iyi bir şey. Artıları çok fazla ama bir yandan insanın kendi sevdiği işi yapması ve bir yandan da bu işten para kazanmak istemesi bireyin hayatında dönüm noktası haline geliyor” dedi.

“Dedim ki ben bu işi yapacağım”
Eline aldığı çamurun hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Güner, “Sanat arayışı içerisine girdiğimde evimin yakınlarında meslek yüksek okulu vardı. Ben önünden geçerken seramik yapanları gördüm. Ne yaptıklarını bilmiyordum. Baktım çamurla uğraşıp, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İçeri girdim hemen, burada ne bölümü var dedim. Seramik bölümü olduğunu söylediler. Ben de yapabilir miyim dedim. Bir kovanın içinde çamur vardı, hoca bana dedi ki, ‘Çamur al, elinle yuvarla. Elle şekillendir, çerezlik yapacaksınız’ dedi. Ben çamuru elime aldım. Yapmaya çalışıyorum, hiçbir şekilde olmuyor. O anda strese kapıldım. Futbolda üstüne koymak için nasıl hep çabalıyorsam seramikte de böyle bir şey yapamayınca tedirgin oldum. Elimle şekillendirmeye çalışıyorum, ondan sonra dedim ki Caner nasıl yapacaksın. Sonra hocanın talimatları ile biraz şekillendirmeye çalıştım. Sonra derslere adapte oldum, baktım ben bunu yapabiliyorum. Hep kendimi bu şekilde motive ederek yapmaya çalıştım. En son okulda yurtiçinden, yurtdışından gelen sanatçıların katılımı ile sempozyumlar düzenleniyordu. Biz de onlara asistanlık yapıyorduk. Onların orada çalışmalarını görünce dedim ki ben bu işi yapacağım” diye konuştu.

“Seramik yaparken daha huzurluymuşum”
Seramik yaparken çok mutlu olduğunu ifade eden Caner Güner, “Seramik bana çok iyi geldi, toprağa dokunmak herkese iyi gelir. Bunun yanında fotoğrafçılık var. Fotoğraflar çekip, online sergilere gönderiyorum. Fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. İyi ki futbolu bırakmışım diyemem. Futbolun da artıları var. Ama gerçekten seramik yaparken daha huzurluymuşum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya'nın 20 ülkesinde jeneratör sesi sorunu Türk firması çözdü Kocaeli'de yerli imkanlarla üretilen jeneratör kabinleri dünyaya ihraç ediliyor Üretilen ses yalıtımlı jeneratörlerin yarısı yurt dışına gönderiliyor
YEREL HABERLER Dünya'nın 20 ülkesinde jeneratör sesi sorunu Türk ...
Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık ...
Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması caddeleri boşalttı Pazartesi sona erecek kısıtlamada ihlalleri önlemek için denetimler sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması caddeleri ...
Komşusu balkonda mangal yaktı, 5 muhabbet kuşu telef oldu Komşusunun balkonda yaktığı mangal gözü gibi baktığı kuşlarını telef etti Balkonunda mangaldan sıçrayan kıvılcımlar alt kattaki odayı tutuşturdu
YEREL HABERLER Komşusu balkonda mangal yaktı, 5 muhabbet kuşu telef ...
Hollanda'da yaşayan İzmitli çift korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Hollanda'da yaşayan İzmitli çift korona virüse ...
D-100’de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER D-100’de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
İzmit’te hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER İzmit’te hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
Park halindeki araca çarparak yaralandı
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarparak yaralandı
Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar şartlı tahliyede aynı suçu işlediler İşledikleri suçtan tutuklandılar şartlı tahliye edilince aynı suçu işlemek için iki tesis kurdular Kocaeli’de jandarma operasyonunda 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Kaçak akaryakıt üreten 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar şartlı ...
Bonzai içen genç, metruk binada baygın bulundu
YEREL HABERLER Bonzai içen genç, metruk binada baygın bulundu
Kocaeli´de kaçak akaryakıt üreten tesislere baskın yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli´de kaçak akaryakıt üreten tesislere baskın ...
Başkan Büyükgöz Cuma Namazı sonrası esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Cuma Namazı sonrası esnafları ziyaret ...
Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi
YEREL HABERLER Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Çınar Kadın Kooperatifi’nden engelliler gününde anlamlı hareket
YEREL HABERLER Çınar Kadın Kooperatifi’nden engelliler gününde ...
İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
YEREL HABERLER İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
Kocaeli'de marketin deposu alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de marketin deposu alevlere teslim oldu
Kocaeli'de koronadan vefat eden doktorun adı çalıştığı hastanede yaşatılacak Hastane başhekimi Günaş, vefat eden doktoru bu sözlerle anlattı: “Cephenin en ön safında savaşan bir arkadaşlarımızdı” “Hastalarına baba şefkatiyle yaklaşan bir insandı” "Vefat etmeden yaklaşık 5-6 saat önce de çok iyi durumdaydı"
YEREL HABERLER Kocaeli'de koronadan vefat eden doktorun adı ...
Market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince ...
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e düştü Havadan görüntülenen barajdaki korkutan seviye gözler önüne serildi
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e ...
Kocaeli'de PKK/KCK'nın cezaevleri koordinasyonuna operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de PKK/KCK'nın cezaevleri koordinasyonuna ...
Dilovası belediyesi vefa destek grubu büyük takdir topluyor
YEREL HABERLER Dilovası belediyesi vefa destek grubu büyük takdir ...
Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktorun adının hastaneye ...
Eski köy okulu sosyal tesise dönüşüyor
YEREL HABERLER Eski köy okulu sosyal tesise dönüşüyor
Hat 200’de sefer saatleri değişti
YEREL HABERLER Hat 200’de sefer saatleri değişti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X