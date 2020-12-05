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56 saat sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı

İHA

56 saat sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında Kocaeli sokakları bomboş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamaları, ikinci dalganın gelmesiyle birlikte salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeniden başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği yeni korona virüs tedbirlerini içeren genelge kapsamında, tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 saati itibariyle başladı. Cuma akşamı 21.00’dan Pazartesi sabah 05.00’a kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kocaeli'nin en kalabalık caddeleri ve meydanları bomboş kaldı. Şehir merkezinde alınan tedbirlerin ihlal edilmemesi amacıyla kurulan kontrol noktalarında ise polis ekiplerince sürücülere uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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