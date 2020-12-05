İzmit sokakları boş kaldı



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Sokaklarda genelge ile izin verilenler dışında kimsenin olmadığı gözlendi.

İzmit´te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. İzmit´in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddeleri boş kaldı. Sokaklarda genelge ile izin verilenler dışında kimsenin olmadığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-12-05 12:52:39



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