Çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü 

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve 2 çocuğunu görmeye giden Fikret Demiral (33), çıkan tartışmada kayınpederi Mehmet A. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Fikret Demiral boşanma aşamasında olduğu eşi ile 2 çocuğunu görmek için kayınpederinin evine geldi. Demiral ile kayınpederi Mehmet A., arasında tartışma çıktı. Mehmet A., evdeki tüfeğini alıp, art arda damadına ateşledi. Demiral kanlar içinde yere yığılırken, kayınpeder yakında bulunan Çayırova Polis Merkezi´ne yürüyerek gidip, teslim oldu.
Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde özel hastaneye kaldırılan Fikret Demiral, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT
2020-12-05 16:33:33
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