Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 83 - Sigortam.Net:80

Erkekler Basketbol 1. Ligi dokuzuncu hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde Sigortam.Net’i 8380 mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Benhür İncel xx, Burak Yılmaz xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xx 9, Burak Can Dilmaç xx 8, Sertay Gürsu xxx 26, Mert Ulutaş xx, Horace Gilbert Spencer xx 4, Uğur Dokuyan xx 8, Bora Hun Paçun xx 8, Hakan Şanlı x, Keshun Deion Sherrill xxx 20
Başantrenör: Atalay Gemen
Sigortam.Net: Yiğit Topuz x, Kerem Aydan Özel xxx 15, Semih Say xxx 12, Yunus Emre Akçay xx, Cenk Şekeroğlu xx 9, Efekan Coşar xx 7, Berkay Bayar xx 9, Kemal Canbolat xxx 28,
Başantrenör: Atilla Andaç Yapıcıer
1. Periyot: 1720 (Sigortam.Net lehine)
Devre: 4345 (Sigortam.Net lehine)
3. Periyot: 6865 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.