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Damadını öldüren kayınpeder adliyede 

DHA

Damadını öldüren kayınpeder adliyede 


Haluk TURGUT/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve 2 çocuğunu görmek için evine gelen damadı Fikret Demiral´ı (33) tüfekle vurarak öldüren Mehmet A. adliyeye sevk edildi.   
Olay, dün öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Fikret Demiral boşanma aşamasında olduğu eşi ile 2 çocuğunu görmek için kayınpederinin evine geldi. Demiral ile kayınpederi Mehmet A., arasında tartışma çıktı. Mehmet A., tüfekle ateş ederek damadını başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Demiral kanlar içinde yere yığılırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Mehmet A. emniyetteki işlemlerin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.  
 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Haluk TURGUT
2020-12-06 11:03:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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