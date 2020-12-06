Ulaşım Daire Başkanlığı yeni binada hizmete başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 7 Aralık Pazartesi günü itibariyle İSU Genel Müdürlüğü yanındaki yeni binasında hizmet vermeye başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 7 Aralık Pazartesi günü itibariyle Serdar Mahallesi D100 Karayolu üzeri İSU Genel Müdürlüğü yanındaki yeni binasında hizmet vermeye başlayacak. Pandemi süreci nedeniyle 10.0016.00 saatleri arasında hizmet veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı ruhsat evrakları işlem saatlerinde de değişikliğe gitti.

Vatandaşlara daha rahat ortamlarda hizmet vermeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığını yeni binasına taşıdı. Kocaeli Fuar içerisinde hizmet veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı 7 Aralık Pazartesi günü itibariyle Serdar Mahallesi D100 Karayolu üzeri İSU Genel Müdürlüğü yanındaki yeni binasında hizmet vermeye başlayacak. Yeni hizmet binası Zabıta Daire Başkanlığı’nın bitişiğinde hizmet verecek. Fuar içerisinde hizmet veren Kocaeli Kart Ofisi ise hizmet vermeye devam edecek.

Korona virüs salgını nedeniyle 10.0016.00 saatleri arasında hizmet veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ruhsat evrakları işlem saatlerinde değişikliğe gitti. Salgın süresince ruhsat evrakları işlemleri için evrak kabulü öğleden önce 10.0012.00 arası, öğleden sonra ise 13.3015.00 arası yapılacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca evrak teslimi ise öğleden önce 12.0013.00, öğleden sonra ise 15.3016.00 saatleri arasında yapılacak.

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