Gebze’de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönetiminde tamamlandı. Aralık ayı olağan meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Meclis gündeminde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun Yapı Kayıt Belgesi alan 49 adet parselin satışı ile ilgili raporlar ve imar konuları konuşuldu. İmar planı değişikliği ile ilgili raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 7 ve 8. sırasında yer alan İmar Komisyonunun Osmanyılmaz Mahallesi 2 bin 435 ada 4, 2 bin 436 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu ve İmar Komisyonunun Cumhuriyet Mahallesi 3 bin 955 ada da hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı. Gündemin teklifler kısmında yer alan maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildiği Aralık ayı meclis toplantısında meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Türk kadınına seçme ve seçilebilme hakkının verilişinin 86. yıl dönümü vesilesiyle meclisin kadın meclis üyelerine çiçek takdim etti. Gebze Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısı 5 Ocak Salı günü saat 15’te Gebze Kültür Merkezi salonunda yapılacak.

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