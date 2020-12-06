Polis memuru, sokak köpeğine eliyle su içirdi

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, polis memuru Vedat Cerrahoğlu bitkin düşen sokak köpeğine eliyle su içirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-130 kara yolu Gölcük İskele Işıklar mevkiinde uygulama noktası kurdu. Sokakta olan kişilerin izin belgelerinin kontrol edildiği noktada görevli olan polis memuru Vedat Cerrahoğlu, yanına gelen bir sokak köpeğinin bitkin düşmüş olduğunu gördü. Polis aracında bulunan su şişesini alan polis memuru, bitkin düşen sokak köpeğine eliyle su içirdi. Polis memurunun hareketi o sırada bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-12-06 14:40:11



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