TVF Kadınlar 2. Ligi: Cadence Gölcük İhsaniyespor: 0 - Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü: 3

TVF Kadınlar 2. Ligi 2. Grup 9. haftanın çekişmeli maçında Cadence Gölcük İhsaniyespor, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü’nü ağırladı. Karşılaşmayı 1325, 2125, 1225 setlerle Tepebaşı GSK 30 kazandı
Salon: Gölcük İhsaniye 17 Ağustos Spor Salonu
Hakemler: Ertaç Bingöl, Merve Demirci Mert
Cadence Gölcük İhsaniyespor: Zeynep Kavas, Busenur Çoban, Gözde Yavuz, Gamze Yavuztürk (L), Sevilay Türkan, Müesser Yılmaz, Aynur Gül (L), Sıla Taşdemirci, Sezin Balaban, Nilay Sema Çelik
Başantrenör: Eray Sarıoğlu
Tepebaşı GSK: Kardelen Özgüzelbaş, Eda Gülbahar (L), Nilay Çalışkan, Ceren Bağcı, Sıla Yandı, Zuhal Soyöz, Şeymanur Yıldırım, Şeyma Seyhan (L), Ayda Bilge Evecen, Begüm Güven, Feyza Çelik
Başantrenör: Özkan Çimenli
Setler: 1325, 2125, 1225
Süre: 75 dakika (22, 31, 23)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.