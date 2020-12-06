Çardakta başlayan yangın, camiye sıçradı

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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, caminin bahçesindeki çardakta çıkan yangın, caminin klimasına sıçradı. Klimanın patlaması sonucu caminin çatısını alevler sardı. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kirazpınar Mahallesi Taşocaklar Sokak'taki Hz. Ömer Camii´nin bahçesindeki çardakta depolanan odunlar, saat 14.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede büyüyerek, caminin duvarındaki klimaya sıçradı. Klimanın yüksek sıcaklık nedeniyle patlaması sonucu alevler, caminin çatısının tamamını sardı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caminin boş olmasıyla olası facia önlendi. Polis, yangın ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-12-06 15:35:35



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