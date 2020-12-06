İzmit Belediyespor’da pozitif vaka sayısı 1’e düştü İzmit Belediyespor - Nesibe Aydın maçı ertelendi

– İzmit Belediyespor’un Nesibe Aydın ile oynayacağı maç korona virüs vakaları sebebiyle ertelendi. Yalnız bir oyuncusunun 2. testi pozitif çıkan İzmit Belediyespor’da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

7 oyuncusu Covid19’a yakalandığı için maçları ertelenen İzmit Belediyespor’da yapılan ikinci testlerde sadece Çağlanur Uzundurukan pozitif çıktı. Takım yarınki doktor kontrolünün ardından bir eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanacak. Çarşamba günkü Nesibe Aydın maçı ise rakip takım oyuncularının korona virüse yakalanması nedeniyle ertelendi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin iddialı ekiplerinden, Avrupa Ligi temsilcilerimizden İzmit Belediyespor’da basketbolculardan önce İpek Garip, Gülşah Duman, Kübra Erat ve Elif Emirtekin, sonra Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin ve Saadet Aysu Keskin, teknik ekipten; idari menajer Onur Bodur, yardımcı antrenör Murat Tuna ve yardımcı antrenör İstemihan Örücü Covid19'a yakalanmıştı.



Miray ve Aysu yarın başlayabilir

1 Aralık’ta oynanması gereken Avrupa Ligi grup maçları bu nedenle ertelenmişti. 7 Türk oyuncusu, idari menajeri, yardımcı antrenörleri ve kulüp çalışanları korona virüse yakalanan ve karantina altında tedavi edilen oyuncu ve teknik ekipten iyi haber geldi. İkinci testleri negatif çıkan oyuncular doktor onayının ardından antrenmanlara başladı. Sonradan Covid19’a yakalanan sporculardan Miray ve Aysu da yarınki doktor muayenesinin ardından onay verilmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak.



Çağlanur 5 gün daha karantinada

Takımda ikinci Covid19 testi de pozitif çıkan tek oyuncu Çağlanur Uzundurukan 5 gün daha karantinada tutulacak. Tomografi ve kalp muayenesi yapılacak. Salı günü ise tüm takıma yeniden test yaptırılacak. İzmit Belediyespor’un çarşamba günü oynayacağı Nesibe Aydın maçı rakip takım sporcularının Covid19 testleri pozitif çıktığı için ertelendi. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı içinse İzmit ekibine cuma günü tekrar Covid19 testi yaptırılacak.

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