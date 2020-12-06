Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü 

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, koronavirüs nedeniyle bir ay içerisinde Muhammet (39), annesi Mahmure ve babası Hasan Kılınç (76) yaşamlarını yitirdi.
İzmit´te emlakçılık yapan Muhammet Kılınç, kasım ayında koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. 3 çocuk babası Muhammet Kılınç, 12 Kasım´da yaşamını yitirdi. Kronik rahatsızlığı bulunan anne Mahmure Kılınç da koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi. Mahmure Kılınç, Hatipköy Mezarlığı´nda oğlunun yanında toprağa verildi.
Yine aynı aileden kovid-19 teşhisiyle bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise bugün yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Hasan Kılınç´ın cenazesi yarın oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Nabi YAZICI
2020-12-06 23:37:05
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