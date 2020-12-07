Kreş çatısından düşen 2 işçi, yaralandı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı kreşin çatısında onarım çalışması yapan 2 işçi, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Değirmendere Atatürk Mahallesi´nde meydana geldi. 2 katlı kreşin çatısında onarım çalışması yapan işçiler Tezcan Özdemir ve Münir Ünal, dengesini kaybederek, zemine düştü. İşçileri görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-12-07 11:02:52



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