Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te Ali K., aralarında husumet olan Yüksel S.´yi evinin önünde tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra motosikletle kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak´ta meydana geldi. Ali K., aynı sokakta oturduğu ve aralarında husumet bulunan Yüksel S.´nin evinin önüne gitti. Burada Yüksel S. ile tartışan Ali K., tabancasını çıkararak, 3 el ateş etti. Mermilerden birinin sağ dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Yüksel S., yere yığılırken, Ali K. ise motosikletle kaçtı. Yüksel S.´nin ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel S., sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinden kaçan Ali K.´yi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-12-07 13:22:55



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