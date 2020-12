Başkan Büyükakın: "Altyapıda geleceğin teknolojisini uyguluyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit şehir merkezindeki kanalizasyon altyapı hatlarının kazısız teknoloji yolu ile koruyucu kaplama yapılarak yenilenmesi çalışmalarını yerinde inceledi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlığın da yer aldığı incelemede, İzmit Yürüyüş Yolu’nda üstyapı ve peyzaj çalışmaları yapılacak olmasından dolayı Cumhuriyet, Hürriyet ve Cengiz Topel Caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Tekel Geçidi ve Osmanbey Geçidi sokaklarındaki altyapı hatlarının temizlik ve görüntülenmesinin yanı sıra kazısız yöntem yoluyla rehabilitasyonu için yapılan proje hakkında Başkan Büyükakın bilgi verdi.

Karabaş Mahallesi Müneccim Arif Sokaktaki kazısız teknoloji yöntemi ile altyapı hatlarının koruyucu kaplama çalışmalarını yerinde gören Başkan Büyükakın, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “İzmit Yürüyüş yolunda bir yenileme çalışma yapacağız. Bu anlamda altyapılarda da bir yenileme gerekiyor. Üç kilometrelik bir kanalizasyon hattının fold and form teknoloji ile herhangi bir kazı yapılmadan yenilenmesini hedefliyoruz. Bu üç kilometrelik hattın yenilenme maliyeti yaklaşık beş milyona yakın bir tutardır”. dedi.

“Şehrin can damarı olan bir noktada böyle bir kanalizasyon hattını açık olarak yapmaya çalışmak şehirde ciddi bir zorluğa sebep olurdu” diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Fold and form denen bu teknolojiyi kullanmayı uygun bulduk. Hattın içerisine bir malzeme sokuluyor ve orada bir işlem yaparak kanalizasyon hattının içerisinde eksiklikler toparlanma imkânına sahip oluyor. Arkadaşlarımız önce kanalizasyon hattının içine girerek temizleme yapıyor. Daha sonra kanalizasyon hattının içerisine bir görüntüleme cihazı sokuluyor. Orada tamir edilmesi gereken kısımlar tespit ediliyor. Gündüzleri de bu farklı sistem ile boruların içerisine enjekte ediliyor. Isıtılarak yumuşatılan bu boruların içine girdikten sonra tamamen kanalizasyonunun duvarlarını kapsayacak şekilde sertleştiriliyor. Böylelikle kanalizasyonu açmadan, kırmadan içinde bu işlemi yapabiliyor ve hattı yenilemiş oluyoruz” diye konuştu.

“Kanalizasyon hattında uzunca bir süre herhangi kazmaya veya başka bir işleme gerek kalmadan yenileme yapılması çok büyük bir kazanç” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Yürüyüş yolunun bulunduğu aksın Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri ve ona bağlantı yollarında bu teknoloji ile çalışarak ve uzun vadeli kalıcı bir yatırım yapmış oluyoruz. Aslında altyapıda geleceğin teknolojini sokaklarımızda uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

