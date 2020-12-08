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Bağışıklığa olan katkısını duyan balık tezgahına koşuyor Pandemi döneminde en çok çinekop ve hamsi tercih ediliyor Balık tüketiminin sağlığa olan etkisini anlatan vatandaşlar: "Gözlerim bile ateş parçası oluyor balık yediğim zaman"

İHA

Bağışıklığa olan katkısını duyan balık tezgahına koşuyor Pandemi döneminde en çok çinekop ve hamsi tercih ediliyor Balık tüketiminin sağlığa olan etkisini anlatan vatandaşlar: "Gözlerim bile ateş parçası oluyor balık yediğim zaman"

Korona virüs sürecinde bağışıklığı güçlendirmek amacıyla diyetisyenlerin önerdiği ağır metal oranı düşük olan çinekop ve hamsiye vatandaşların talebi her geçen gün artıyor. Balık tüketiminin sağlığa olan katkısını anlatan balıkçı esnafı ise, "Ben inanıyorum baksana canavar gibiyim. Gözlerim bile ateş parçası oluyor balık yediğim zaman" dedi.

Korona virüs salgınına karşı kendini ve bağışıklığını korumak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe, temizlik gibi kurallara uymanın yanı sıra sağlıklı beslenmeye de özen göstermeye dikkat ediyor. Diyetisyenlerin bağışıklık sistemini koruyan ve omega3 açısından zengin olan balıkların tüketilmesini tavsiye etmesi üzerine vatandaşlar da balık tezgahlarına olan ilgisini arttırdı. Bağışıklığın güçlendirilmesinde katkısı olan ağır metal oranı düşük istavrit, çinekop ve hamsiye olan talep her geçen gün artıyor. Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda bollaşmaya başlayan balıklara olan talep ise balıkçı esnafının yüzünü güldürüyor.

“Dünya üzerinde doğal yiyeceğimiz tek gıda maddesi balık”
Dünya üzerinde doğal olarak yiyebileceğimiz tek gıdanın balık olduğunu söyleyen balık satıcısı Kenan Balcı, "Evet yani pandemi sürecinde insanlar balığı daha çok tüketmeye başladılar. Bir de lokantadaki oturma olayları bitince insanlar balığını evinde pişiriyor. Taze taze, güzel güzel. Yoğunluk var. Balığa talepte var. Yani korona döneminde insanlar balık yiyor. Omegası yüksek, vitamini yüksek, proteini yüksek yani bunun faydaları saymakla bitmez. Vücudu dinç tutuyor daha doğrusu. Proteini yükseltiyor bağışıklığı güçlendiriyor yani saymakla bitmez balığın faydaları. Zaten şu anda dünya üzerinde doğal yiyeceğimiz tek gıda maddesi balık kaldı o da neden yenmesin ki. Mevsimi olduğu için insanlar, çinekop ve hamsiyi çok çok tercih ediyorlar” dedi.

“Balık büyüdükçe fiyat da biraz yükseliyor”
Her gün balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, “Fiyatlarımız şöyle balık işi günlük denizden çıktığı için günü gününe değişiyor. Kimi gün geliyor, hamsinin kilosu 40 lira kimi gün geliyor 25 lira. Çinekop bu aralar 50 ile 60 lira arası seyrediyor. Ama tabi balıklar büyüyor o da fiyatlarda fark ettiriyor. Balık büyüdükçe fiyat da biraz yükseliyor kalitesine göre değişiyor yani. Yani şimdi hamsi en düşük 25 lira, 40 lira arası oynuyor. Çinekop da 50 ile 60 arası değişiyor. 4 kişilik bir aile mesela 2 kilo hamsi alsa 70 liraya çıkarlar. Çinekop alsa 2 kilo 100 liraya çıkarlar 4 kişilik bir aile. Tabi ki, her gün, her gün özellikle bu dönemde her gün. Normal dönemde haftada bir iki ama bu dönemde her gün balık yemelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

“Korona virüsten korunmak için balık tüketeceksiniz”
Korona virüsten korunmak için balık tüketiminin önemine vurgu yapan müşteri Kadem Şen, “Korona virüs için, sağlığım için, güzelliğim için, korona virüsten korunmak için balık tüketeceksiniz. Şu an balık mevsimi, balık on numara etten güzel, ucuz kaliteli her çeşit balık var Allaha şükürler olsun. Korona virüsten korunmak için balık tüketeceksin haftada iki sefer üç sefer balık yiyeceksin. Çinekop çupra, hamsi birinci tercihim de şu anda çupra, çinekop yiyorum. Korona virüsten korunmak için balık tüketin, balık tüketin balık tüketin. Fiyatlar güzel yani balık 30 lira 40 lira. 50 lira 80 lira 100 lira ete vereceğine al iki kilo balık on kişi ye” şeklinde konuştu.

“Gözlerim bile ateş parçası oluyor balık yediğim zaman”
Balık tüketiminin korona virüse karşı etkili olduğuna inanan Şen, “Ben inanıyorum baksana canavar gibiyim. Gözlerim bile ateş parçası oluyor balık yediğim zaman. Balıktan dolayı tabi. Balık hafif besin, doping, her şey var onda. Et gibi bir tek protein yok ki balık denizin dibinde her şey var onda. Allaha şükür. Bu devirde balık tüketeceksin. Ne demek istiyorum. Bol bol balık tüketin korona virüsü de yenin. Korona virüsten korunun, korona virüsü yenin herkese tavsiyem bu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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