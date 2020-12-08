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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniköy Mahallesi’ndeki köprünün kiriş montajları yapıldı

İHA

Yeniköy Mahallesi’ndeki köprünün kiriş montajları yapıldı

Başiskele, Kirazlıbahçe Caddesi’nden Beyoğlu Caddesi’ne araç ve yaya geçişini daha güvenli ve konforlu hale getirecek köprüye 22 adet prekast kirişin montajı tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Başiskele ilçesinin çehresini değiştirecek üst yapı çalışmaları devam ediyor. Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine dört şeritli yeni köprü yapan Büyükşehir Belediyesi, Kirazlıbahçe Caddesi’nden Beyoğlu Caddesi’ne araç ve yaya geçişini daha güvenli ve konforlu hale getirecek köprü çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 19 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yeni köprüye, 22 adet kirişin montajı tamamlandı. Fabrikada yapılarak tırlarla getirilen 22 adet kiriş, vinç yardımıyla köprüye yerleştirildi. Betonarme ve tabliye betonunda 70 ton demir, 600 metreküp beton kaplama yapılacak köprüye oto ve yaya korkulukları da yapılacak.
Kirazlıbahçe Caddesi’nden Beyoğlu Caddesi’ne araç ve yaya geçişini sağlayan köprü ve devamındaki 2 bin 500 metre yola 6 bin ton asfalt serimi yapılacak. Yol üst yapısını kuvvetlendirmek için 200 metre taş duvar imalatı yapan Büyükşehir Belediyesi dere içi temizlik çalışmalarını da tamamladı. Yeni köprü için 228 metre, 80 santimetre çapında 24 adet fore kazık çakıldı.
Öte yandan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Başiskele ilçesi Çuhane Caddesinde bulunan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçlarının kaldırılması yönündeki karar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Salı günü Çınar ağaçlarında budama ve bakım çalışmaları yapacak. Çalışma nedeniyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah oluşturuldu. 0811 Aralık tarihileri arasında yapılacak çalışma nedeniyle Çuhane Caddesi'nden araç geçişine çalışma süresince izin verilmeyecek. Çalışma nedeniyle bölgeyi kullanan toplu taşıma ve özel araçlar için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah oluşturuldu.
Çuhane Caddesinde yapılacak çalışma nedeniyle bölgeyi kullanan 201, 202, 204, 215, 220, 255 ve 699 nolu hatlar çalışma süresince Çuhane Caddesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi, Topallar Caddesi ve Çuhane Caddesi güzergahını kullanacak.

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