Kocaeli'de motosikleti ile kaza yapan şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletiyle bir otomobile çarpan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi D130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D130 karayolu Gölcük istikametinde motosikleti ile seyir halinde olan Muharrem Hicri Akgüneş, bir otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Akgüneş, başından aldığı darbe ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akgüneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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