15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A.(42)'nın Kocaeli’de olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Gölcük'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda F.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.