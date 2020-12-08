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Adli Tıp Kurumu amcanın istismarını belgeledi, baba kabul etmedi 

DHA

Adli Tıp Kurumu amcanın istismarını belgeledi, baba kabul etmedi 


İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, öz yeğenine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan amca F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, baba C.A., sanık kardeşinin suçu işlemediğini savunarak, Adli Tıp Kurumu tarafından kızının 6 yaşından itibaren psikolojisinin bozulduğunun belirtildiği raporu kabul etmediğini söyledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda; Anne F.A., kızı E.A.'nın (15) sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. Anne, geçen yıl kızını psikoloğa götürdü. Ancak küçük kız konuşmadı. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu.
Doktor kontrolüne alınan E.A., mart ayında geçirdiği sinir krizi sırasında, annesine, öz amcasının kendisine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.  
Anne F.A.'nın şikayetçi olması üzerine amca F.A., geçen yıl temmuz ayında, öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasyla tutuklandı. Evli ve bir çocuk babası olan F.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.  
Davanın 5'inci duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık F.A., SEGBİS bağlantısındaki sorun nedeniyle katılamazken, E.A.´nın babası C.A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, E.A.'nın Adli Tıp Kurumu ve Aile Görüşme Odaları'nda alınan ifadelerinin de yar aldığı Adli Tıp Kurumu raporunda 'Çocuğun beyanlarına itibar edileceğine ve 6 yaşından sonra ruh sağlığının bozulduğunun' bildirildiğini açıkladı.
Sanık avukatı, rapora itiraz ederken, Aile Görüşme Odaları´ndaki beyanların anlaşılmadığını savundu. Avukat, sanığın tutuklu kaldığı sürenin uzun olduğunu söyleyerek, tahliye talep etti. 
Davada müşteki olarak yer alan ve daha önceki duruşmalarda kardeşinin böyle bir şey yapmadığını söyleyerek, kızını suçlayan baba C.A., önceki ifadelerini tekrar ettiğini bildirdi ve Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediğini söyledi.  
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınmasına gerek olmadığına karar vererek, tutuklu sanığın bir sonraki duruşmada SEGBİS ile hazır edilmesini kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-12-08 13:16:46

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