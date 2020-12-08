574 işçi için TİS görüşmeleri başladı

Körfez Belediyesi iştiraki olan KÖRPAŞ’ta çalışan 574 işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Körfez Belediyesi’nin iştiraki olan KÖRPAŞ’ta görev yapan 574 işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki gerçekleştirildi. Belediye binasında gerçekleştirilen ilk görüşmeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cevriye Gündoğdu, Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, Şube Başkanı Osman Şar ve Yerelsen Sendikası yöneticileri katıldı. Görüşmede konuşan Başkan Söğüt, “Önümüzdeki 3 yılı kapsayacak toplu iş sözleşmesi için ilk toplantı gerçekleştiriliyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Körfez’de bugüne kadar gerek yönetim tarafından gerek çalışan tarafından hep bir ahenk olmuştur. Bu ahenk bu sözleşmede de devam edecektir. Belediye olarak tabi bugüne kadar elimizden gelenden fazlasını sunduk. Bundan sonra da imkânlarımız doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Toplu iş sözleşmesinin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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