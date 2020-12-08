Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak

İHA

Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’ndeki çalışmanın ikinci kısmına başlandı.
Gebze ile Darıca arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak ve yoğun trafik yükünü hafifletecek olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Kuzey taraftaki tüm imalatları bitiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolu tek gidiş tek geliş olarak trafiğe açtı. Güney kısımdaki imalatlara başlanan cadde, çalışmalar tamamlandığında 5 şerit haline gelmiş olacak. Proje kapsamında caddeyi kuzey ve güney olmak üzere iki kısımda yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuzey kısımdaki çalışmaları tamamladı.
İş kapsamında 20 santimetre kalığında PMT ve 9 santimetre kalınlığında binder asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 700 metre yaya korkuluğu, 700 metre tretuvar, taş duvar, elektrik alt yapı işleri, yağmur suyu ve ızgara bağlantı imalatları tamamlandı. Güney kısımdaki elektrik direklerinin kaldırılması ile Büyükşehir ekipleri, imalat çalışmalarına başlayacak. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlar da kullanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

574 işçi için TİS görüşmeleri başladı
YEREL HABERLER 574 işçi için TİS görüşmeleri başladı
Adli Tıp Kurumu amcanın istismarını belgeledi, baba kabul etmedi 
YEREL HABERLER Adli Tıp Kurumu amcanın istismarını belgeledi, baba ...
Kocaeli'de husumetlisini silahla yaralanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de husumetlisini silahla yaralanan şahıs ...
Başiskele´de afet toplanma alanları arttırıldı
YEREL HABERLER Başiskele´de afet toplanma alanları arttırıldı
15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı Kocaeli'de ...
Kocaeli'de yatalak hastalara 19 yıldır ücretsiz nakil hizmet veriliyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de yatalak hastalara 19 yıldır ücretsiz nakil ...
Kocaeli'de motosikleti ile kaza yapan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosikleti ile kaza yapan şahıs hayatını ...
AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi kazada ağır yaralandı
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi kazada ağır ...
Yeniköy Mahallesi’ndeki köprünün kiriş montajları yapıldı
YEREL HABERLER Yeniköy Mahallesi’ndeki köprünün kiriş montajları ...
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler Tedavi altına alınan karaca iyileşince doğal ortamına bırakılacak
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata ...
Kocaeli’nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ceza yağdı
YEREL HABERLER Kocaeli’nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ...
Bağışıklığa olan katkısını duyan balık tezgahına koşuyor Pandemi döneminde en çok çinekop ve hamsi tercih ediliyor Balık tüketiminin sağlığa olan etkisini anlatan vatandaşlar: "Gözlerim bile ateş parçası oluyor balık yediğim zaman"
YEREL HABERLER Bağışıklığa olan katkısını duyan balık tezgahına ...
65 yıldır tamir ettiği saatlere aşkla dokunuyor 75 yaşındaki saat tamircisi, çok sevdiği mesleği için mücadele ediyor
YEREL HABERLER 65 yıldır tamir ettiği saatlere aşkla dokunuyor 75 ...
Otomobillerde bunlara dikkat etmeyenler kışın yolda kalabilir Oto tamircileri sürücüleri kış bakımlarını ihmal etmemesi konusunda uyardı
YEREL HABERLER Otomobillerde bunlara dikkat etmeyenler kışın yolda ...
Serebral palsi hastası Sena´nın şiirleri 2 kitapta toplandı 
YEREL HABERLER Serebral palsi hastası Sena´nın şiirleri 2 kitapta ...
Kocaeli´de kaçak sigara imalathanelerine baskın 
YEREL HABERLER Kocaeli´de kaçak sigara imalathanelerine baskın 
Kocaeli’de binlerce makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de binlerce makaron ele geçirildi
Başkan Büyükakın, ‘’4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün içinde tamamlayacağız’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, ‘’4 buçuk kilometrelik yolu 20 gün ...
Başkan Bıyık, hafta sonu temizlik ve bakım onarım çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, hafta sonu temizlik ve bakım onarım ...
Yaşam Bahçesi'ndeki bitkilerin üretimi başladı
YEREL HABERLER Yaşam Bahçesi'ndeki bitkilerin üretimi başladı
Hürriyet Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Hürriyet Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bir araya ...
Körfez’de Sıfır Atık çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Körfez’de Sıfır Atık çalışmaları devam ediyor
Yangında mahsur kalanları sırtlarına alarak kurtardılar Binayı bir anda dumanların sarması paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalanları sırtlarına alarak ...
Başkan Büyükakın: "Altyapıda geleceğin teknolojisini uyguluyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Altyapıda geleceğin teknolojisini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X