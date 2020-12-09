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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükakın, Karamürsel’deki yol yapım çalışmalarını inceledi

İHA

Büyükakın, Karamürsel’deki yol yapım çalışmalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergahlarından olan D130 Karayolu üzerinde yapım çalışmaları devam eden Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda inceleme gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun da yer aldığı incelemede, Öncelikli olarak yan yollarımızı tamamlayarak trafiğin yan yollara aktarılmasını gerçekleştirdik diyen Büyükakın, “Hava şartları bizim çalışmamıza engel olmazsa üç ay gibi bir sürede buradaki inşaat işlemini bitirmeyi hedefliyoruz. Karamürsel için yılların özlemi olan hem battı çıktının yapılması hem de beton yolun kalkması hedefine ulaşmış olacağız” dedi.
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya’nın da yer aldığı incelemede, beton kırma çalışmalarını yerinde gören Büyükakın, “Kaldırım ve diğer çalışmalarınıda birkaç gün içerisinde tamamlayacağız. Bunun yanı sıra beton yolun kırılması işlemlerine de başladık. Çok büyük bir kazı çalışmamız olacak ve ardından tünelin inşaatı için yarma işlemi gerçekleştirilecek. Bu çalışma yaklaşık iki ay sürecek. Ondan sonra da asfalt döküm çalışmaları ve diğer çalışmaların bir ay sürmesini ön görüyoruz” diye konuştu.
Daha önceki çalışmalarda yaşanan sorunlar nedeniyle projede aksama olduğunu, bu nedenle müteahhittin işine son verdiklerini de vurgulayan Tahir Büyükakın, “O müteahhidi ihale yasaklısı ilan etmiştik. Hukuki prosedürler nedeniyle buradaki çalışma durmuştu. Ama şimdi hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartları bizim çalışmamıza engel olmazsa üç ay gibi bir sürede buradaki inşaat işlemini bitirmeyi hedefliyoruz Karamürsel için yılların özlemi olan hem battı çıktının yapılması hem de beton yolun kalkması hedefine ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.
Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda, bin 600 metre 2x2 şerit anayol, 900 metre kuzey; 900 metre güney olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3.70 kilometre yol yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından biri olan Karamürsel’de kent içi trafiğinin yanı sıra şehirlerarası ulaşım da rahatlatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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