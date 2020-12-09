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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyesi, çevre dostu okulu ödüllendirdi

İHA

İzmit Belediyesi, çevre dostu okulu ödüllendirdi

İzmit Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında en çok ambalaj atığı toplayan okullardan biri olan Yenimahalle İlkokulu’na 2 bilgisayar hediye ederek, çabalarını ödüllendirdi.
Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla Sıfır Atık Projesi’ne büyük önem vererek geri dönüşüm bilincinin tüm kente yayılması için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, en çok geri dönüştürülebilir atık toplayan okullara teşvik edici ödüller vermeye devam ediyor. Çevre kampanyalarına verdikleri desteklerden ötürü İzmit’te ki birçok okula; çok fonksiyonlu yazıcı, a4 kağıdı ve kitap seti gibi ihtiyaca yönelik hediyeler veren İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında en çok ambalaj atık toplayan okullardan Yenimahalle İlkokulu’na da 2 adet bilgisayar hediye etti.
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkköz Yenimahalle İlkokulu’nu ziyaret ederek bilgisayarları, okul müdürüne teslim etti. Okul yönetimine duyarlılıkları için teşekkür eden Özmural, “Atıkları geri kazanarak katma değer oluşturan Yenimahalle İlkokulu yönetimini ve öğrencilerini kutluyorum. Çöpten iki bilgisayar çıkardılar. Hayırlı olsun Yenimahalle İlkokulu, hayırlı olsun İzmit” dedi.

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