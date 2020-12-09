Kartepe Kent Meydanı sokak hayvanları için hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kartepe Kent Meydanı’nda sokak hayvanları için mama ve suluk kaplarının montajı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden Kartepe Kent Meydanı’nda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mama ve suluk kaplarının montajını yaptı. Mama ve suluk kapları, Kocaelispor’un renkleri olan yeşilsiyah olarak hazırlandı. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid19 tedbirlerimize titizlikle devam ederken, sokak hayvanlarını ihmal etmiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapımına devam edilen Kent Merkezi’nde sokak hayvanları için mama ve su kaplarının montajı yapıldı. Meydanın tamamlanması ile birlikte meydanımızı sokak hayvanlarımız ile paylaşacağız” dedi.

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