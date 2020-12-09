Gebze’de 994 bin 993 kilo atık ekonomiye kazandırıldı

Gebze Belediyesi tarafından Kasım ayında ilçe genelinde 994 bin 993 kilogram atık kaynağından alınarak ekonomiye kazandırıldı.

Gebze’de atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Bu kapsamda Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler tarafından, belirlenen program dahilinde atıklar kaynağından toplanıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Gebze genelinde elektronik, pil, kağıtkarton, plastik, metal, tekstil gibi ekonomik değeri olan atıklar toplanarak hem çevre kirliliğinin önüne geçildi hem de ekonomiye kazandırıldı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Kasım ayında il genelinde 430 kilogram elektronik, 180 kilogram pil, 545 kilogram bitkisel yağ, 20 bin 265 kilogram tekstil, 391 bin 426 kilogram kağıtkarton, 172 bin 586 kilogram plastik, 69 bin 34 kilogram metal, 312 bin 914 kilogram cam atık, 27 bin 613 kilogram kompozit atık kaynağından alınarak ekonomiye kazandırıldı.

Belediye yetkilileri, Gebze genelinde Sıfır Atık çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

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