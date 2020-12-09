Başiskele’nin gençlerine yatırım sürüyor

Spora, sporcuya ve gençlere önem veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede spora olan desteğini devam ettiriyor.

Başiskele Belediyesi kentteki spor yatırımlarına da destek veriyor. Bu kapsamda ilçenin spor kulüplerinden Bahçecik Spor Kulübü için Başiskele Belediyesi tarafından geçen aylarda yapımına başlanan spor tesisindeki inşaat çalışmalarını Belediye Başkanı Yasin Özlü yakından takip etmeye devam ediyor. İncelemeler sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Özlü, tesisle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Yasin Özlü, “Başiskelemizin başarılı ve güzide kulüplerinden Bahçecik Spor Kulübümüzün tesislerini tamamen yeniliyoruz. Bahçecik gençliğine ve kulübümüze yaraşır bir tesis olması için çalışıyoruz. Şu anda Bahçecik Stadı’na soyunma odaları ve sosyal tesis inşaatımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında inşaatın bitimiyle Bahçecik halkımıza, gençlerimize ve kulübümüze yepyeni ve modern bir tesis kazandırmış olacağız” dedi.

Bahçecik Stadı yanında 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen modern tesiste, başkan ve yönetim odası, eğitim salonu, 4 soyunma odası, revir, hakem odası, malzeme odası, çamaşır odası, duşlar ve lavabolar yer alacak. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Bahçecik Spor Kulübü’nün yeni tesisinde yürütülen çalışmaları inceledikten sonra, sahada futbol oynayan gençlerin yanına giderek, onlarla penaltı yarışı yaptı. Günün anısına gençlerle fotoğraf çektiren Belediye Başkanı Özlü, uzun süre gençlerle sohbet ederek kardeşlerinin istek, talep ve önerilerini de dinledi.

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