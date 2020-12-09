Takla atan otomobil tıra çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden otomobil, takla atarak tıra çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi D100 karayoluna bağlanan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. E. idaresindeki 34 PB 3940 plakalı Hundai marka otomobil, arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil daha sonra önünde seyreden Ş.K. yönetimindeki, lüks araç taşıyan tıra çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edilirken otomobilin sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazaya karışan araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Öte yandan otomobilin çarptığı tırın taşıdığı lüks aracın arka tamponun da hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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