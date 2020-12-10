İş kazasında elini kaybeden müzisyen, tek eliyle klarnet çalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş kazasında elini kaybeden müzisyen, tek eliyle klarnet çalıyor

DHA

İş kazasında elini kaybeden müzisyen, tek eliyle klarnet çalıyor


Dinçer AKBİRMesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde yaşayan müzisyen Onur Çelik (24), 10 yıl önce çalıştığı fabrikada iş kazası geçirerek sağ elini kaybetti. Küçük yaşlardan itibaren klarnet çalan Çelik, kendisini geliştirerek tek eliyle klarnet çalmaya devam etti. 
Gebze ilçesinde 2010 yılında çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran Onur Çelik, sağ elini kaybetti. Çocukluğundan beri klarnet çalan Çelik, geçirdiği iş kazasının ardından klarnet çalamayınca bir süre psikolojik sorunlar yaşadı. Daha sonra klarneti tekrar eline alan Çelik, tek eliyle çalmaya başladı. Kaybettiği elinin bileğiyle de notalara basan Onur Çelik, geçimini müzikle sağladığını ve koronavirüs salgınından ötürü iş bulamadığını söyledi. 
`TEK ELLE ÇALAMADIĞIM İÇİN PSİKOLOJİK SIKINTILAR YAŞADIM´ 
Geçirdiği iş kazası sonucu sağ elini kaybettiğini söyleyen Onur Çelik, "2010 yılında bir firmada çalışmaya başladım. Hem okuyup hem çalışıyordum. Aileme bakmak zorundaydım. Durumumuz iyi değildi. Yaklaşık 4 ay çalıştıktan sonra beni makineye verdiler. Çalışırken elimi makineye kaptırdım. Elimi kaybettim. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gördüm. Ben Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı gibi ünlü klarnetçileri çok dinliyordum. Kaza geçirdiğimde klarneti bıraktım. Bayağı bir süre çalmadım. Çalmak istedim fakat tek elle çalamadığım için psikolojik sıkıntılar yaşadım. Ondan sonra içimden tekrar çalmak geldi. Kendime, `Ben bu klarneti bırakmak istemiyorum. Müzik içimden geliyor´ dedim. Zaman içerisinde çalarak tekrar ilerlettim. Sağda, solda da sürekli müzikle iç içe olan arkadaşlar vardı. Onların da yardımı oldu. Sonra bir iki parça çalayım derken yapabildiğimi gördüm" dedi. 
`KENDİME `BU ENGEL, BANA ENGEL OLAMAZ´ DEDİM´ 
Yaşadığı psikolojik sıkıntıların ardından tek eliyle klarnet çalmaya başladığını belirten Çelik, "Kaza geçirdiğimde bırakmıştım. `Bu, bana engel olamaz. Engelliyim, ama ben bu işin üstesinden gelirim´ dedim, kendi kendime. Klarneti bırakmamam lazımdı. Ondan sonra çalmaya yeniden başladım. Bayağı bir süre aldı. Halen daha çalarken zorlanıyorum. Ama müziği bırakamıyorum. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum" diye konuştu. 
`İŞ BULUP ÇALIŞMAK İSTİYORUM´ 
Koronavirüs salgınından ötürü iş bulamadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: 
"Koronadan önce birçok yerde sahne alıyorduk. Müzisyen arkadaşlarımızla birlikte çıkıyorduk. Kafe, restoran gibi yerlerde, düğünlerde, salonlarda sahne alarak geçimimizi sağlıyorduk. Fakat koronadan dolayı hiçbir şekilde iş bulamıyoruz. 78 aydır çalışmıyorum. Bir yerden gelirim de yok. Devletten 567 TL engelli maaşı alıyorum. Bu da bana yetmiyor. Çocuklarım var, kirada oturuyorum. Geçimimi sağlamam lazım. İş bulup çalışmak istiyorum. 4 çocuğum var. Kiracıyım. Elektriğimi, suyumu ödeyemiyorum. Kiramı veremiyorum. Müzikle geçimimi sağlayabilirim. Fakat korona olduğu için hiçbir şey yapamıyorum." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Mesut IŞIK
2020-12-10 08:34:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan otomobil tıra çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil tıra çarptı, sürücü kazayı yara ...
Koşarak karşıya geçmek isterken canından oluyordu Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
YEREL HABERLER Koşarak karşıya geçmek isterken canından ...
Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor
YEREL HABERLER Kocaelispor efsaneleri unutulmuyor
Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında Eczacılar Odası'ndan soruşturma
YEREL HABERLER Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında ...
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Beyin yakan bilgi karmaşası sebebiyle kendisine ait olmayan hayvanı 7 aydır besliyor İçinden çıkamadığı durumu bu sözlerle anlattı: “Yani bu hayvan onun ama o hayvan bunun değil”
YEREL HABERLER Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken ...
Temizlik görevlilerinin yaprak mesaisi
YEREL HABERLER Temizlik görevlilerinin yaprak mesaisi
Zarar gören mazgallar değiştiriliyor
YEREL HABERLER Zarar gören mazgallar değiştiriliyor
Kocaeli'de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı
Başiskele’nin gençlerine yatırım sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’nin gençlerine yatırım sürüyor
Kocaeli’de konteynerde sahte plaka basanlara operasyon: 2 gözaltı Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
YEREL HABERLER Kocaeli’de konteynerde sahte plaka basanlara ...
Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi cezalandırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi ...
Başiskele, Selahattin Eyyübi Caddesi daha modern oluyor
YEREL HABERLER Başiskele, Selahattin Eyyübi Caddesi daha modern ...
Eczanedeki çalışanı, yaşlı adamı kaldırıma böyle fırlattı 73 yalındaki parkinson hastasını kolundan tutup kaldırıma fırlattı Eczanede yaşadığı korku dolu anları anlatan Keskin: “’Sana hesap mı vereceğiz’ diyerek bana birden saldırdı”
YEREL HABERLER Eczanedeki çalışanı, yaşlı adamı kaldırıma böyle ...
Kartepe Kültür ve Taziye Evi’nin çevre düzenlemesi başladı
YEREL HABERLER Kartepe Kültür ve Taziye Evi’nin çevre düzenlemesi ...
Gebze’de 994 bin 993 kilo atık ekonomiye kazandırıldı
YEREL HABERLER Gebze’de 994 bin 993 kilo atık ekonomiye kazandırıldı
Büyükşehir, Hereke Sahili’nde çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir, Hereke Sahili’nde çalışmalara başladı
Kartepe Kent Meydanı sokak hayvanları için hazır
YEREL HABERLER Kartepe Kent Meydanı sokak hayvanları için hazır
İzmit Belediyesi, çevre dostu okulu ödüllendirdi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, çevre dostu okulu ödüllendirdi
Büyükakın, Karamürsel’deki yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Büyükakın, Karamürsel’deki yol yapım çalışmalarını ...
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor 16 yaşındaki gençlerin can sıkıntısıyla ortaya çıkan fikirleri ekmek kapıları oldu 50 liraya aldıkları hurdayı ürüne dönüştürüp bin liraya satıyorlar
YEREL HABERLER Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 ...
Tuvalet eğitimi deyip geçmeyin
YEREL HABERLER Tuvalet eğitimi deyip geçmeyin
Hürriyet, temizlik İşleri amirleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Hürriyet, temizlik İşleri amirleriyle bir araya geldi
(Görüntülü) Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile ...
Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X